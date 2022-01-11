Владимир Линке: На первый матч за Металлист меня забрали прямо с урока. Я тогда победный забил

В предпоследнюю неделю ушедшего года Владимир Иванович Линке, известный в прошлом футболист, много лет проработавший тренером в детском и юношеском футболе, Украинской Ассоциацией Футбола был награждён медалью "За значимый вклад в развитие украинского футбола". Это стало поводом встретиться с известной футбольной личностью в Украине и взять у него интервью.

Владимир Иванович в беседе с журналистом Анатолием Хамаевым рассказал о том, как он стал футболистом, каким был футбол в то далёкое время, поделился мнением о современном чемпионате Украины, возвращении Ярославского и перспективах сборной.

Информационная справка: Владимир Линке – один из самых авторитетных и самых легендарных в истории харьковского "Металлиста" игроков. Прошёл путь со слобожанской командой из второй союзной лиги в высшую. Успел поиграть за ведущую команду Харькова и в первой украинской лиге. Всего – 11 сезонов. Это второй бомбардир "Металлиста" за всю историю (больше забил только Марко Девич) и второй в списке игроков, проведших наибольшее количество матчей за "Металлист", уступает по этому показателю только Александру Горяинову. Всего провёл за команду "Металлист" 386 официальных матчей и забил 81 гол. Владимир Линке выступал также за команды "Маяк" (Харьков), "Нефтяник" (Ахтырка), АПК (Россия), "Спартак-Братский" (Россия). В настоящее время работает в структуре футбольного клуба "Металлист", который уверенно лидирует в первой лиге Украины.

- Во-первых, поздравляем с заслуженной наградой, которую Вы получили недавно. Первый вопрос будет касаться Вашей футбольной биографии. Когда и как возник футбол в Вашей жизни? Почему решили стать футболистом?

– Как я пришёл в футбол? Мне мои родители рассказывали, что я сначала научился бить по мячу и только уже потом научился ходить. Мой отец и мой старший брат играли в футбол на любительском уровне. Футбол в нашей семье был любимым видом спорта. Отец привёл меня в футбольную секцию "Металлиста", когда мне было 8 лет. Тогда набирали детей только с 9 лет. Но меня взяли, ибо я легко сдал все нормативы, и тренеры зачислили в группу, где все были старше меня на один год. Тренерами тогда у нас были Азаров Александр Трофимович, Рабинович Аркадий Григорьевич и Масленников Николай Александрович. Всего три тренера. Потом наступил 1971 год, а в Харькове к тому времени уже был создан спортивный интернат. Ребята из моей группы как раз закончили 8 классов в школе, и пошли учиться дальше: кто-то в техникум, кто-то в профессионально-техническое училище. И так получилось, что многие из них закончили с футболом. Хотя команда у нас была очень сильная, мы даже обыграли команду интерната, в которой играли ребята 1957 года со счётом 2:0. И вот по приглашению Николая Михайловича Кольцова я пошёл учиться в спортинтернат. Считаю, что Кольцов – это один из самых лучших детских тренеров за все времена. Учились со мной такие ребята, как Каплун, Крячко, Балтача, в дальнейшем ставшие известными футболистами и завоевавшие звание чемпионов мира среди молодёжных команд. Одну четверть учился с нами Бессонов. Не учился, но ездил с нами на сборы Юрий Сивуха. Был моим одноклассником Юрий Черенков, ныне, увы, покойный, он долго выступал и был одним из лидеров запорожского "Металлурга".

- Расскажите о своём дебюте за "Металлист".

– Я учился тогда в десятом классе. И вот идёт урок, насколько я помню, это был урок украинского языка, и в класс заходит один из тренеров "Металлиста", что-то говорит преподавателю. И меня с Сергеем Балтачой прямо с интерната везут на стадион, где в это время проходит матч чемпионата СССР во второй лиге "Металлист" – "Колос" (Полтава). Первый тайм харьковчане проиграли 0:1, а во втором меня выпускают на замену. Многие почему-то считают меня нападающим, хотя на самом деле я играл под нападающими. Как сейчас принято говорить – у меня была позиция "скрытой девятки". Я никогда не был нападающим. Сначала я играл со Шподарунком, который был чистым нападающим. Потом, когда в "Металлист" пришёл Лемешко, у него был свой идеал нападающего. Евгений Филиппович на позиции нападающего видел рослого, высокого, мощного физически футболиста. Такими в "Металлисте" были Бачиашвили, Тарасов, Бондаренко. А я играл под ними. И вот возвращаясь к тому памятному матчу с "Колосом". Выйдя на замену, я забил второй мяч в ворота полтавской команды. И тот мяч оказался победным, мы выиграли 2:1. Тогда тренером был Олег Ошенков. Он увидел мои бутсы и сказал, чтобы мне срочно выдали бутсы. И уже в следующем матче я вышел в основном составе. Вот так в 18 лет я стал игроком "Металлиста".

- Вспомните самые яркие моменты своей футбольной биографии.

– Конечно же, эта первая игра, о которой я вам только что рассказал. После матча меня и Балтачу отвези назад в интернат, там меня уже все встречали, как героя. Это эмоции, это волнение, переживания… Разве такое забудется? Помню команде тогда за победу выдали премиальные. Поллак, опытнейший игрок, 1944 года рождения, проявил инициативу и игроки "Металлиста" выделили по пять рублей со своей премии для меня с Сергеем. И мы с Балтачой получили по 20 рублей премии, первой в жизни премии за футбольную победу. Такое не забывается. Помню свой хет-трик в ворота кемеровского "Кузбасса", мы тогда обыграли эту команду со счётом 3:2. Честное слово, много было хорошего, запомнившегося на всю жизнь. Тот же гол в ворота Рината Дасаева, вратаря сборной СССР. Были и моменты, о которых вспоминаю с большим сожалением. Меня приглашали в молодёжную сборную СССР, а я отказался. Хотя второй тренер сборной Игнатьев, он был помощником главного тренера Мосягина, говорил мне: "Володя, что ты делаешь, почему не хочешь играть за сборную?" Игнатьеву очень нравилась моя игра, но я думал, зачем мне молодёжка, я уже давно играю за взрослую команду.

- Говорят, что Вас звали в киевское "Динамо" и московский "Спартак", но Вы не перешли в эти команды. Это правда?

– Действительно, в конце 1976 года, когда я, играя всего полсезона за "Металлист", забил 8 мячей, меня звали в "Динамо". Мы с Балтачой написали заявление, что хотим перейти в киевское "Динамо". Тогда в киевской команде тренером-селекционером работал Сучков, он был дружен с Кольцовым и Николай Михайлович посоветовал Сучкову обратить на нас с Сергеем внимание. Мы написали заявление, но я потом передумал и принял решение остаться в Харькове. Ведь тренером в "Динамо" был тогда Валерий Лобановский, и у него были большие нагрузки физические на тренировках и в играх. Мне об этом рассказал Каплун, который уже играл в "Динамо". У меня уже в то время были проблемы с сердцем, и я побоялся идти в киевскую команду. А в 1981 году за сезон забил 16 мячей, "Металлист" завоевал право играть в высшей лиге, и Бесков, тренер "Спартака" позвал в свою команду. Но меня отец воспитывал так, что патриотизм у меня был на первом месте. Преданность родному городу была для меня важней всего. Таким был и мой брат, который старше меня на 8 лет. Поэтому я и отказал Бескову.

- Поговорим теперь о современном украинском футболе? Можете сравнить его с футболом Вашего времени? Назовите лучших, на Ваш взгляд, футболистов в современном украинском футболе?

- В моё время и до меня в футболе было намного больше ярких талантливых футболистов, чем сейчас. Вспомним хотя бы "Динамо" (Киев) образца 1975 года, потом "Динамо" 1986 года. Что ни игрок, то личность. Тот же Трошкин, Мунтян, Веремеев, Колотов. Просто потрясающая полузащита! А под ними играли Фоменко, Решко. А какие нападающие – Онищенко, Блохин, Беланов. Каждый игрок – это настоящая звезда! И тогда не было легионеров. Что сейчас? Мне, например, всегда нравились футболисты, которые импровизируют на поле, показывают, скажем так, "думающий футбол". Сейчас тренера с бровки кричат своим футболистам – "давай, работай". Я всегда своим воспитанникам говорил, что работают в заводе за станком, вернее даже, работают стоя на конвейере, выполняя одну и ту же операцию. А на футбольном поле надо играть, импровизировать, показывать технику, думать на поле, получать удовольствие от игры. Из ныне играющих очень хорош Шапаренко. Нравится, как он играет вперёд. Виден его футбольный интеллект. Очень нравится правый защитник команды "Александрия" Денис Мирошниченко. В поддержке атакующих действий этот защитник просто великолепен. У нас в "Металлисте" в своё время играл такой защитник как Сергей Мотуз. Он может не всегда хорошо играл в защите ворот, нельзя сказать, что не отрабатывал в защите, отрабатывал, конечно, как следует, просто Сергей потрясающе здорово участвовал в атаках команды. Мотуз, будучи правым защитником, за сезон забивал по 6-7 мячей. Это показатель.

Сергей Мотуз в белой форме против Александра Лысенко

- Насколько талантлива нынешняя украинская молодёжь и растёт ли среди них "будущий Шевченко", будущий обладатель "Золотого мяча"?

- Я сам тренировал молодое подрастающее поколение. Сначала был тренером ребят 1978 года рождения, это был мой первый набор. Были у меня и пацаны 1998 года. Кстати, именно молодёжь 1998 года стала единственной в истории "Металлиста" выигравшей молодёжное первенство Украины. Мне всегда хотелось, чтобы дети играли в футбол. Когда я тренировал молодых ребят, спортивным директором в "Металлисте" был Евгений Красников и у нас с ним был договор – результата от детских команд не требовать. Нам, тренерам, работающим с детьми, с юными футболистами руководство поставило задачу – от каждого года – дать в главную команду двух игроков. Сейчас тренера, которые работают в детском футболе, учат детей не играть в футбол, а учат, как не дать играть в футбол сопернику.

Скажите, есть ли среди нынешнего поколения такие футболисты, как Заваров, Рыкун, Литовченко? Когда я играл, то в любой команде главной фигурой был центральный полузащитник. "Металлист", за который я выступал, играл ведь против сборных, тогда "Динамо" (Тбилиси) считалась сборной Грузии, где собраны лучшие грузинские футболисты, "Жальгирис" – это сборная Литвы, "Арарат" – сборная Армении, "Динамо" (Минск) – сборная Беларуси и так далее. И во всех этих командах хав был "Богом", центральной фигурой, звездой команды. В грузинской команде таким был Кипиани, в ереванской команде Оганесян, в московском "Спартаке" Гаврилов, Черенков. Ну, не вижу, я среди нынешних футболистов игроков уровня Реброва, Шевченко.

Пока кардинально не изменится система подготовки молодых футболистов, пока государство не создаст нормальные условия для работы детских тренеров, никаких новых звёзд в украинском футболе мы не увидим. Так и будут тренеры детских футбольных школ отбывать номер на работе за ту мизерную зарплату, которую они получают. Да, действительно, где-то возникают отдельные эпизоды, когда начинают говорить о появлении новой звезды, нового супер-таланта… Но потом на поверку выясняет, что это просто "пшик", как говаривал покойный Евгений Филиппович Лемешко.

Евгений Лемешко

- То есть, Владимир Иванович, судя по Вашим словам, решить проблему в детском футболе можно лишь кардинальным увеличением финансирования и изменением методичек для тренеров, работающих с детьми?

– Конечно, только так! Я вот недавно разговаривал с одним из детских тренеров. Он мне говорит, вот, мол, везу 14-летних на сборы, будут "физику" им подтягивать. Я у него спрашиваю: "А с техникой что?" Он мне отвечает: "Главное для современного футболиста – это отличная физическая подготовка, а техника к нему со временем сама придёт!" И что вы хотите при таком подходе? В "Аяксе" в детской футбольной школе все тренера это, как правило, бывшие футболисты клуба, и они с раннего возраста учат детей любви к клубу, проповедуют тот футбол, в который играет амстердамская команда. Без серьёзных изменений в нашем детском футболе, думаю, что ох, как не скоро в Украине появятся футбольные звёзды высокого уровня.

- Поговорим теперь о перспективах харьковского футбола, которому Вы служили и продолжаете служить верой и правдой уже много лет. Вернулся в большой футбол Ярославский. Что может принести это возвращение харьковскому футболу?

- Сейчас Евгений Красников только начал возрождать детскую футбольную школу "Металлиста", которая раньше очень хорошо работала. Если ему удастся сделать её такой, какой она была ранее, то перспективы у харьковского футбола мне видятся очень и очень хорошими. На это, думаю, понадобиться 3-4 года. Раньше в детской футбольной Академии работало много бывших игроков "Металлиста", был подъём главной команды города, который повлёк повышенное внимание к детскому футболу в городе. Надеюсь и верю в такой подъём и сейчас. Рад, конечно, возвращению Ярославского. Болельщики с большим воодушевлением восприняли его возвращение. К большому сожалению, команда "Металлист 1925" при выходе в УПЛ не получила той поддержки, которая ожидалась. Было бы прекрасно, если бы в городе существовало две команды, которые хорошо поддерживались болельщиками, а сами команды конкурировали только на поле, а вне его были бы, скажем так, "братьями". Но, видимо, не получиться так. Одной из причин я лично вижу в том, что когда в клуб пришли новые тренеры и новое руководство, они избавились от харьковских футболистов. Остался один вратарь, и он, мне кажется, скоро покинет команду.

- Как можете оценить судейство матчей в Украине? Насколько сильно оно отличается от судейства, которое было во времена вашей молодости? Как Вы относитесь к тому, что сейчас матчи мужчин судят арбитры-женщины?

– Ну, я всегда считал, что арбитром не может быть тот человек, который сам не играл в футбол. Раньше в футбол заканчивали играть в 30 лет, и ребята шли в судьи. Они прекрасно разбирались во всех моментах игры, понимали, кто инициатор нарушения, все нюансы были им хорошо известны и понятны. А сейчас, извините меня за сравнение, арбитров берут из "детского садика", главное, чтобы он хорошо выглядел, как на подиуме, хорошо знал английский язык, а то обстоятельство, разбирается он в футболе или нет, к сожалению, никого не волнует. Это обидно. Также считаю, что не совсем правильно женщин привлекать к арбитражу в мужском футболе.

- Не боитесь, что харьковчанка Екатерина Монзуль, после этих ваших слов, может на Вас очень сильно обидеться?

- Я понимаю, Катя – наша харьковская. Но сможет ли она угнаться за мужчинами? А какой она результат покажет, если арбитрам будет установлен определенный хороший норматив на скорость? Взять, например, бокового арбитра-женщину. Всегда ли она способна правильно определить положение вне игры или нарушение в месте борьбы за мяч, если ей надо по нескольку раз в течение матча совершать скоростные спринтерские забеги к месту события! Ведь это большая нагрузка на организм! Пусть лучше мужчины совершают такие забеги, а женщин надо поберечь!

- Но ведь в современном футболе есть система VAR, она всё покажет и в том числе и определит – был офсайд или нет?

– Но сегодня VAR присутствует не везде. И иной раз я вижу прекрасно на многочисленных повторах, что офсайд есть, а VAR утверждает, что нет. Поэтому хорошо, что есть такая технология, но она небезгрешна или может и туда уже проникла коррупция. Надо, чтобы наши арбитры-мужчины становились мастеровитей, чтобы они претендовали на звание лучших судей в мире. А то получается Катя смогла добиться звания лучшей в мире, а что мужчины?

- Поговорим теперь о нашей национальной сборной. Какую оценку заслуживает сборная Украины за прошедший год? Команда играла в четвертьфинале Чемпионата Европы, Петраков вывел сборную в плей-офф отборочных игр Чемпионата мира. Какая сборная больше нравится – та, что играла под руководством Шевченко, или теперешняя с Петраковым у руля?

– Ну, во-первых, выход сборной в плей-офф заслуга не только Петракова, но и Андрея Шевченко, при нём сборная тоже набирала очки для выхода в плей-офф. Я лично считаю, что кардинально игра сборной при новом тренере не изменилась. Я знаю Александра Петракова давно, он любит прививать команде, с которой работает, атакующий стиль. И действительно, при нём сборная стала больше играть в атаке. Это хорошо и болельщикам нравится. Но при Шевченко контроль мяча был лучше. И основными игроками сборной у Петракова остались те же, что играли и при Шевченко. Я жду с большой надеждой прихода плеяды ребят 2002 года. Посмотрите на молодёжную сборную Украины – там играют 6 игроков, воспитанных в детской футбольной Академии "Металлиста" – это Батагов, Вьюнник, Судаков, Мудрик, Крыскив, Бондарь. Это говорит о том, что Академия "Металлиста" хорошо работала.

- Что скажите о европейском и мировом футболе? Сейчас по телевидению и интернету доступен просмотр матчей разных национальных чемпионатов и многих международных турниров. Сравните с украинским футболом, с футболом Вашего времени.

– Я считаю, уровень футбола вырос и дальше будет только расти. Раньше были две схемы: 4-4-2 и 4-3-3. Сейчас их много. Сегодня командные скорости очень сильно выросли. Если индивидуально рассматривать, то и в моё время было много быстрых, скоростных футболистов, не уступающих современным игрокам, а вот командная скорость сейчас намного выше. Раньше очень сильными тренерами, по моему мнению, были Бесков и Якушин. Игра команд, которыми они руководили, была интересной, необычной, которую было приятно смотреть. Сейчас сильнейшими тренерами в мире, я считаю, Клоппа и Гвардиолу. Это думающие тренера, на каждую игру у них есть план А, план Б и даже план С. По ходу игры они способны по несколько раз менять тактику. Безусловно, уровень футбола сильно вырос.

- Кто из нападающих является лучшим в истории мирового футбола, с Вашей точки зрения? Кстати, как считаете, "Золотой мяч" Месси получил заслуженно в этом году?

– Сначала скажу за тех, кто играет на той позиции, на которой играл я. Лучшими в мире на этой позиции я считаю Марадону и Месси. Если говорить о других позициях, то мне очень нравился Герд Мюллер, а из современных нравятся Левандовский и Бензема. Карима я вообще считаю одним из лучших в мире. Он разноплановый, думающий, умеет на поле делать всё. С вручением "Золотого мяча" я так и не понял, за какой год его вручали. Будь я на месте организаторов, то, конечно же, отдал бы этот приз Роберту Левандовскому.

- Какой из европейских национальных чемпионатов вам больше всего нравится и почему?

– Мне нравится чемпионат Англии, он абсолютно не предсказуем. Там любая команда может выиграть у любой. Сложно предсказать результат матча. Правда, ранее в английском чемпионате было меньше симуляций, чем сейчас. Думается, этот нехороший элемент футбола был привнесён в чемпионат Англии легионерами, особенно легионерами из неевропейских стран. Ещё нравится итальянский чемпионат. Если ранее там многие команды играли в оборонительный футбол, то сейчас большинство играют с акцентом на атаку. Смотрю с удовольствием игры Серии А.

- Мы только-только отпраздновали Новый Год и Рождество. Что пожелаете украинским болельщикам?

– Болельщиков моего времени, теперешних болельщиков моего возраста, почему-то называют "кузьмичами". Считаю, это неправильно. Эти "кузьмичи" в далёком 1981 году установили рекорд посещаемости стадиона "Металлист" (42 тысячи), который до сих пор не превзойдён. Я раньше, помню, пойдешь на так называемую "брехаловку" в саду Шевченко, стоишь там, и слушаешь с раскрытым ртом, так здорово со знанием по крупицам разбирается болельщиками каждая игра, каждое действие футболиста. А что сейчас? Помню, был матч с "Шахтёром", харьковчане проигрывают 1:2 и идут на решительный штурм ворот горняков. Тут с трибуны летит горящий файер на поле. Судья останавливает матч, "Шахтёр" получает такую необходимую для него передышку. И получается, болельщики харьковские помогли "Шахтёру" выиграть. Такая поддержка команде не нужна. Я уже не говорю о штрафах, которые приходится платить клубам за подобное поведение фанов. Нужна такая поддержка, какая есть у "Ливерпуля", когда весь стадион поёт гимн клуба, даже при проигрыше их любимой команды 0:4. Желаю нашим болельщикам помогать команде всеми силами, хорошо разбираться в футболе и быть преданными любимой команде!