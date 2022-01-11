Герой футбольного дня. Владислав Калитвинцев

Для "Александрии" его приглашение – это даже не роскошь, а необходимость. Судите сами… Вчера горожане объявили о приходе пятерых новичков, четверо из которых просто расширяют конкуренцию на определенных позициях. Центральный защитник Валерий Бондаренко присоединился к коллегам по амплуа Дубры, Бабогло, Мельника и Бухала (близок к уходу из клуба). Центральный полузащитник разрушительного плана Богдан Билошевский будет конкурировать с Копиной, Демченко и Рыбалкой (восстанавливается после травмы). На профильной позиции Артура Авагимьяна (левый вингер) у "Александрии" есть два игрока – Максим Третьяков и Сергей Гринь (ныне травмирован). Атакующий центральный полузащитник, которым является Денис Костышин – это вотчина Кирилла Ковальца, который, правда, травмирован и контракт которого истекает через полгода.

Владислав Калитвинцев же приходит практически на пустое место… В первой части сезона позицию правого вингера в команде Юрия Гуры закрывал Игорь Кирюханцев, по своей природе вообще-то являющийся защитником. Он сыграл десять матчей в чемпионате и один – в Кубке Украины (как раз в этом поединке действовал на позиции левого защитника). Забил два гола и отдал две результативные передачи. Также справа в линии нападения тренером использовался Владимир Одарюк, но в этом сезоне он также провел два поединка с позиции центрального нападающего (против "Ингульца" и "Динамо"), и шесть поединков – с позиции левого вингера. Как ни крути, а с учетом ухода Кирюханцева (окончание аренды) "Александрии" нужен был игрок на эту позицию.

Владислав Калитвинцев – классический правый вингер с рабочей левой ногой. Хотя и правая у него не "тещина", поэтому он время от времени появлялся в "Десне" слева в полузащите. В этом сезоне в одном из матчей даже сыграл центрального атакующего полузащитника. КПД его весьма высок: у него семь результативных действий в шестнадцати матчах чемпионата. А суммарный показатель xG равняется 1,89. Что характеризует Калитвинцева как футболиста с умением проявлять сверхусилия и выжимать больше, чем предоставляют ему возможности.

В этом сезоне у него три матча, в которых он отдавал по четыре ключевые передачи. Только в трех матчах сезона он не отдавал пасов на обострение с продвижением вперед. Также Калитвинцев является третьим лучшим игроком текущего чемпионата Украины по количеству точных навесов (27) и вторым лучшим – по среднему количеству точных навесов за матч (по 1,69).

Понятно, почему он попадал в расширенный список сборной Украины и понятно, почему на него есть спрос на рынке. Непонятно только, как они разошлись с "Десной". Черниговский клуб не комментирует уход своего лидера в "Александрию", а база УАФ до сих пор вещает о полутора годах действующего контракта именно с черниговцами. "Александрия", представляя новичков на сайте, указала сроки соглашений всех футболистов, кроме одного – Владислава Калитвинцева. Странное "совпадение", не правда ли?

скриншот - ФК "Александрия"

Transfermarkt пишет о контракте Калитвинцева до 2024-го года и компенсации, полученной за него "Десной", в размере 500 тысяч евро. Источники же, приближенные к обоим клубам, отмечают, что загвоздка в пункте контракта о задолженности зарплаты в течение трех месяцев или больше (игрок имеет право на одностороннее расторжение). Вот и получается, что талантливый качественный игрок не тождественно гладким и беззаботным контрактным и бюрократическим условиям. Пример Калитвинцева это ярко демонстрирует.

"Десна", "Александрия"… По сути, здесь больше локальное противостояние между лагерями сторонников двух клубов. Для нейтрального же зрителя и для тех, кто просто хочет видеть украинский чемпионат сильным и процветающим, важно, чтобы Калитвинцев играл, не отвлекаясь на судебные тяжбы или бюрократические проблемы. Все остальное – от лукавого.