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Вернидуб: На сборах будет хорошая и тяжелая работа, придётся попотеть

Премьер-лига
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Защитник "Зари" - о подготовке ко второй части сезона

Вернидуб: На сборах будет хорошая и тяжелая работа, придётся попотеть

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Защитник луганской "Зари" Виталий Вернидуб в комментарии для Футбол NEWS рассказал о подготовке своей команды к сборам.

"У нас подготовка не меняется. Я думаю, ребята уже догадываются, что будет хорошая и тяжелая работа. Придется попотеть.

Соперники хорошие. Надеюсь, все игры пройдут без травм. Наиграем наши схемы, и все получится", — сказал Вернидуб.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб
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Источник:
Футбол NEWS

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