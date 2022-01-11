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Вернидуб: На сборах будет хорошая и тяжелая работа, придётся попотеть
Защитник "Зари" - о подготовке ко второй части сезона
Фото: Footballua.tv
Защитник луганской "Зари" Виталий Вернидуб в комментарии для Футбол NEWS рассказал о подготовке своей команды к сборам.
"У нас подготовка не меняется. Я думаю, ребята уже догадываются, что будет хорошая и тяжелая работа. Придется попотеть.
Соперники хорошие. Надеюсь, все игры пройдут без травм. Наиграем наши схемы, и все получится", — сказал Вернидуб.
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Источник:Футбол NEWS
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