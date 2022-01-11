Вернидуб: На сборах будет хорошая и тяжелая работа, придётся попотеть

Защитник луганской "Зари" Виталий Вернидуб в комментарии для Футбол NEWS рассказал о подготовке своей команды к сборам.

"У нас подготовка не меняется. Я думаю, ребята уже догадываются, что будет хорошая и тяжелая работа. Придется попотеть.

Соперники хорошие. Надеюсь, все игры пройдут без травм. Наиграем наши схемы, и все получится", — сказал Вернидуб.