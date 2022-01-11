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Федецкий: Ставлю 51 на 49 в пользу Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Он считает, что у киевлян больше шансов выиграть чемпионат

Федецкий: Ставлю 51 на 49 в пользу Динамо

Скриншот: Пряма Червона на YouTube

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что киевское "Динамо" будет ближе к чемпионству, чем донецкий "Шахтер".

"Ставлю 51 на 49 в пользу "Динамо". Вне всякого сомнения, киевляне захотят подтвердить свой статус лучшей команды страны. Что касается "горняков", то я всегда привык видеть в их исполнении классные матчи. К сожалению, под руководством Роберто Де Дзерби "Шахтер" не показывает всего того, чего ждешь от этой команды.

Да, сделаем скидку на то, что итальянский специалист работает с коллективом только первый год. "Динамо" более сыграно и по игре "бело-синие" выглядят немного интереснее", - сказал Федецкий.

Напомним, "Динамо" завершило первую часть сезона на втором месте УПЛ, уступая "Шахтеру" два очка.

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В статье: Артем Федецкий Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (15)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
11.01.2022 в 14:10
Ставлю 49 на 51 в пользу меньшего что Бокасса,Вутанг, Простоквашин и др недалекие -глиномесы
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0
-1
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Extrim4ik (Extreme)
11.01.2022 в 14:06
Вообще не знаю, за счёт чего Динамо сейчас поинтереснее... У ДК в этом сезоне, а вернее в первой его части, игроки больше валяются на поле, требуют в каждой игре пенальти, даже там, где их реально не было (таких случаев как раз большинство) Значит порой киевляне не уверены, что могут забить с игры и выиграть достойно... Однако пару игр их в ЛЧ мне понравились, могли добиться более позитивных результатов, НО, не срослось. Реализация у обоих грандов, и у Шахтёра, и у Динамо - не впечатляет. Не уверен, что ДК вообще возьмёт хоть один титул в этом сезоне... Ну и в свою очередь - не уверен, что Шахтёр легко доиграет вторую половину сезона. Во второй части сезона по любому будут потери очков, и судьбу чемпионства решит, на процентов 80, личная встреча Шахтёра и Динамо. Теперь об игре Шахтёра... Игра Шахтёра мне более менее нравится, даже в ЛЧ (игра была, в большинстве матчей, хороша, но РЕАЛИЗАЦИИ, и ГЛАВНОЕ - ПОЗИТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА - НЕ БЫЛО. НО это дело наживное). Игра с вытягиванием соперника на себя, по сути - от обороны и игра в автобус (как большинство клубов УПЛ) ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ ИГРЫ
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0
-2
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Extrim4ik (Extreme)
11.01.2022 в 14:12
Ну а так, будем смотреть, кто какую игру будет показывать во второй части сезона. И это касается не только Шахтёра и Динамо, а и всех остальных украинских команд
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0
0
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WuTаng (Київ)
11.01.2022 в 13:59
Очко став. Медведчука
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0
-3
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 13:54
только дк чемпион Украини должно быть.кротовск на втором месте
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0
-3
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 13:56
Козломордый, не подмазывайся. Ты свинособака, что для фанов Динамо, что для фанов Шахты, что для всех остальных фанов и не только фанов
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+2
0
Algrab (Костопiль)
11.01.2022 в 13:59
п н х, козломордий...
+3
0
avatar
WuTаng (Київ)
11.01.2022 в 14:01
Правильно Ал, треба гнати цю вату типу з Поділля
+1
-3
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 14:05
Вата в тебе в голові, ху.янг типу з Києва
+2
0
Algrab (Костопiль)
11.01.2022 в 14:09
Це тебе також стосується, козломордий ху.янг з Мухосранська...
+1
0
Savage0059 (Kyiv)
11.01.2022 в 13:50
Ничего такое Динамо в этом сезоне не выиграет. Своё 2-е место удержит, и будет вечно ныть о судействе. Мурча на это дело спец.
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
11.01.2022 в 13:46
эти экпэрды... Пошел бы к букмекерам, сделал бы ставку...
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0
0
Достоевский (Загоризонтом)
11.01.2022 в 13:46
Все наоборот: Шахтер интересней играет, а динамовский автобус - скучнее скучного. Откровенно бы сказал - мне не нравится Де Дзерби.
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+2
-1
DeepSh (Мариуполь)
11.01.2022 в 13:40
В чём Динамо интереснее?
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+2
-1
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satellite (Харьков)
11.01.2022 в 13:38
А не рановато вообще то,об этом говорить???
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+2
0


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