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Федецкий: Ставлю 51 на 49 в пользу Динамо
Он считает, что у киевлян больше шансов выиграть чемпионат
Скриншот: Пряма Червона на YouTube
Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что киевское "Динамо" будет ближе к чемпионству, чем донецкий "Шахтер".
"Ставлю 51 на 49 в пользу "Динамо". Вне всякого сомнения, киевляне захотят подтвердить свой статус лучшей команды страны. Что касается "горняков", то я всегда привык видеть в их исполнении классные матчи. К сожалению, под руководством Роберто Де Дзерби "Шахтер" не показывает всего того, чего ждешь от этой команды.
Да, сделаем скидку на то, что итальянский специалист работает с коллективом только первый год. "Динамо" более сыграно и по игре "бело-синие" выглядят немного интереснее", - сказал Федецкий.
Напомним, "Динамо" завершило первую часть сезона на втором месте УПЛ, уступая "Шахтеру" два очка.
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