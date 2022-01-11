Федецкий: Ставлю 51 на 49 в пользу Динамо

Вообще не знаю, за счёт чего Динамо сейчас поинтереснее... У ДК в этом сезоне, а вернее в первой его части, игроки больше валяются на поле, требуют в каждой игре пенальти, даже там, где их реально не было (таких случаев как раз большинство) Значит порой киевляне не уверены, что могут забить с игры и выиграть достойно... Однако пару игр их в ЛЧ мне понравились, могли добиться более позитивных результатов, НО, не срослось. Реализация у обоих грандов, и у Шахтёра, и у Динамо - не впечатляет. Не уверен, что ДК вообще возьмёт хоть один титул в этом сезоне... Ну и в свою очередь - не уверен, что Шахтёр легко доиграет вторую половину сезона. Во второй части сезона по любому будут потери очков, и судьбу чемпионства решит, на процентов 80, личная встреча Шахтёра и Динамо. Теперь об игре Шахтёра... Игра Шахтёра мне более менее нравится, даже в ЛЧ (игра была, в большинстве матчей, хороша, но РЕАЛИЗАЦИИ, и ГЛАВНОЕ - ПОЗИТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА - НЕ БЫЛО. НО это дело наживное). Игра с вытягиванием соперника на себя, по сути - от обороны и игра в автобус (как большинство клубов УПЛ) ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ ИГРЫ