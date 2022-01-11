  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Руха: Не могу сказать, что новичков будет много, но они будут
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Руха: Не могу сказать, что новичков будет много, но они будут

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Львовский клуб планирует провести усиление

Тренер Руха: Не могу сказать, что новичков будет много, но они будут

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук высказался о потенциальных новичках команды.

"Конечно, мы планируем усилиться. Не могу сказать, что новичков будет много, но они будут. Мы очень усердно работаем в этом направлении. Есть уже определенные движения, но я бы не хотел сейчас это освещать.

Когда слишком быстро начать говорить имена потенциальных новичков, как показывает практика, трансфер может сорваться в последний момент. Когда мы окончательно подпишем того или иного футболиста и в контракте будут стоять автографы сторон, можно об этом публично рассказать. Не забывайте также о нашей Академии. В составе U-19 тоже могут быть новички в основной команде", - приводит слова Кучука официальный сайт "Руха".

Читайте такжеРух вышел из отпуска. В команде два игрока на просмотре
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...