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Черноморец через свой паблик в Instagram креативно представил шведского новичка

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ох уж этот одесский юмор

Черноморец через свой паблик в Instagram креативно представил шведского новичка

Фото: Bildbyrån

Новина українською

Одесский "Черноморец" объявил о подписании шведского защитника Дугласа Бергквиста.

О подробностях сделки с 28-летним центребеком пока ничего не известно.

Последним его клубом был "Кальмар", за который он выступал с июля 2020 года. В нынешнем сезоне Дуглас провел 17 матчей в чемпионате Швеции и забил один гол. Также он ранее играл за английские "Эксетер Сити", "Веллинг Юнайтед", шведские "Эстерсунд", "Хеугесунн" и польскую "Арку Гдыня".

Отметим, что пресс-служба одесситов с юмором подошла к презентации новичка. Тут и отсылка на сериал "Игра в Кальмара, и фантастический дизайн - фотографию игрока зарисовали в черно-синие цвета. Также "моряки" уже успели пошутить над фамилией игрока - четыре согласных подряд станут проблемой для комментаторов.

Ранее "Черноморец" представил первых зимних новичков. Ими стали форвард Дмитрий Юсов и голкипер Евгений Паст.

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В статье: Черноморец (Одесса) Дуглас Бергквист
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Комментарии (7)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
11.01.2022 в 15:06
О..Эт уже интересно,а то внутри лиговские кочевники уже задолбали, по 50 раз за карьеру в чемпе переходят з клуба в клуб,а бывает и по нескольку раз в один и тот же..просто дно...
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0
-3
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 15:58
Это Украина,малыш.
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+1
-3
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 16:04
Да, лапоть, ты не латентный, ты явный питор, ещё и с педофильными наклонностями
+1
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 15:02
Очередные трансферы в УГПЛ за мешок картошки.
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0
-5
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.01.2022 в 15:06
Лапоть, за мешок картошки это у дружбана твоего Пуйла таракана усатого все покупается, а вот у там в ГазМяс Лиге за бояру
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+2
-2
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 15:54
Хорошо тебя кроет)))Проспись после праздников,свинобот)))
+1
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.01.2022 в 16:06
Свинорилий, не будеш ти тут просто так гадити, не буде тобі, андону штопаному, спокою
+1
-1


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