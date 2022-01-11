Черноморец через свой паблик в Instagram креативно представил шведского новичка

Одесский "Черноморец" объявил о подписании шведского защитника Дугласа Бергквиста.

О подробностях сделки с 28-летним центребеком пока ничего не известно.

Последним его клубом был "Кальмар", за который он выступал с июля 2020 года. В нынешнем сезоне Дуглас провел 17 матчей в чемпионате Швеции и забил один гол. Также он ранее играл за английские "Эксетер Сити", "Веллинг Юнайтед", шведские "Эстерсунд", "Хеугесунн" и польскую "Арку Гдыня".

Отметим, что пресс-служба одесситов с юмором подошла к презентации новичка. Тут и отсылка на сериал "Игра в Кальмара, и фантастический дизайн - фотографию игрока зарисовали в черно-синие цвета. Также "моряки" уже успели пошутить над фамилией игрока - четыре согласных подряд станут проблемой для комментаторов.

Ранее "Черноморец" представил первых зимних новичков. Ими стали форвард Дмитрий Юсов и голкипер Евгений Паст.