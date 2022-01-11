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Леонов: В Минае был такой электрический стул, что и врагу не пожелаешь

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник проработал с командой всего около двух месяцев

Леонов: В Минае был такой электрический стул, что и врагу не пожелаешь

Фото: ФК Минай

Новина українською

Экс-наставник "Миная" Игорь Леонов рассказал чего удалось добиться за время работы в клубе и почему он не жалеет об этом периоде своей карьеры.

- Что удалось, а что не совсем удалось сделать за время пребывания в команде?

- Самое главное, что удалось – сплотить коллектив. Не буду говорить громких слов, но ребята старались играть в футбол, много было матчей, соизмеримых с нашими возможностями, где мы могли выиграть, но где, увы, вмешались посторонние силы, о чем не хотелось бы говорить. Очень хотелось дальше продолжить работу с командой, тем более, что ребята уже поняли наши требования, что мы хотим. Но результата не было, поэтому вышло так, как вышло.

- Пытались как-то убедить клубное руководство, что есть план, что ребята начали понимать, но прошло мало времени?

- Мы поговорили с президентом клуба, с вице-президентом. Они сказали, что все вроде как движется и команда играет. Но не было одного – результата. Поэтому и попросили на выход. Маловато было времени, было бы его побольше, или если бы мы вместе работали с начала чемпионата, было бы лучше и, наверное, очков было бы побольше. Но ребятам однозначно спасибо, за те два месяца, которые мы вместе провели, они отдавались полностью работе, играм. Не зря же продали Рустама Ахмедзаде, к Кулиеву также писали, что вроде есть интерес, к другим ребятам. Если бы плохо играли, ими бы никто не интересовался.

- Как ребята отреагировали на ваш уход? Им, вроде как и не привыкать, что тренеры меняются.

- Последняя игра с "Колосом" где-то повлияла на общее настроение, ведь мы должны были выигрывать ее по всем показателям, но, опять же, на игру повлияли посторонние силы. А так… Знаете, приятно было, что почти все футболисты и звонили, и писали слова благодарности за наш совместный период работы.

- Клуб с вами полностью рассчитался, долгов нет?

- Пока еще не рассчитался, у меня контракт до лета, пока жду звонка. А ребятам все, что обещали, все выплатили, там все нормально.

- Какие-то предложения по работе уже поступали?

-Пока еще нет. Хотелось бы дальше продолжать работать, так что рассмотрю любые варианты, все-таки уже побыл в этой шкуре два месяца. При этом опыта набрался, как, наверное, за 20 лет. А самое главное – электрический стул был такой, что и врагу не пожелаешь. Зато очень познавательно и интересно. И люди в клубе работают очень порядочные, и могли бы мы вместе дальше работать. Но такая судьба, - сказал Леонов.

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В статье: Игорь Леонов ФК Минай
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Источник:
Footbom

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
11.01.2022 в 16:02
Леонов не тренер а тряпка. Його треба було виганяти відразу після того як він кормільця випустив на поле та й ще капітаном коли той хотів комусь дати п...и і спитав ; "хто його випустив"
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