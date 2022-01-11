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Владислав Калитвинцев: Это был конкретный вариант. Александрия стабильна
Качественное усиление для горожан
fco.com.ua
Новичок "Александрии" Владислав Калитвинцев высказался о
"Это был конкретный вариант. Я хорошо знаю эту команду. Она стабильная. Здесь всегда выступали качественные игроки. Мне был интересен этот вариант. Я его рассмотрел и принял предложение", - сказал Калитвинцев.
Напомним, что после осенней части сезона "Александрия" идет на 6-м месте в УПЛ. Также команда вышла в 1/4 Кубка Украины, где встретится с "Динамо".
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Источник:ТК Футбол
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