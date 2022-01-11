Владислав Калитвинцев: Это был конкретный вариант. Александрия стабильна

Новичок "Александрии" Владислав Калитвинцев высказался о подписании контракта с клубом .

"Это был конкретный вариант. Я хорошо знаю эту команду. Она стабильная. Здесь всегда выступали качественные игроки. Мне был интересен этот вариант. Я его рассмотрел и принял предложение", - сказал Калитвинцев.

Напомним, что после осенней части сезона "Александрия" идет на 6-м месте в УПЛ. Также команда вышла в 1/4 Кубка Украины, где встретится с "Динамо".