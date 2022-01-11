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Сабо: Может Григорчук и работал в чемпионатах послабее украинского, но это тренер с именем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Йожеф Йожефович одобряет назначение Григорчука в Черноморец

Сабо: Может Григорчук и работал в чемпионатах послабее украинского, но это тренер с именем

ТК Футбол 1/2/3

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины, известный эксперт Йожеф Сабо высказался о назначении Романа Григорчука главным тренером одесского "Черноморца".

"Он один из лучших тренеров, он немолодой тренер, поработал с многими командами. Да, может он и работал в чемпионатах послабее украинского, но в любом случае это тренер с именем. У него всегда хорошая игровая дисциплина и в быту.

Где он возьмет футболистов? Если это молодые, то он должен сказать, чтобы руководство подождало. Он должен с ними поработать, а потом будет дальше говорить. В любом случае это хороший тренер", - уверен Сабо.

Напомним, что после осенней части сезона Черноморец занимает 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.

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В статье: Роман Григорчук Йожеф Сабо Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
11.01.2022 в 19:29
И козе понятно
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