Сабо: Может Григорчук и работал в чемпионатах послабее украинского, но это тренер с именем

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины, известный эксперт Йожеф Сабо высказался о назначении Романа Григорчука главным тренером одесского " Черноморца ".

"Он один из лучших тренеров, он немолодой тренер, поработал с многими командами. Да, может он и работал в чемпионатах послабее украинского, но в любом случае это тренер с именем. У него всегда хорошая игровая дисциплина и в быту.

Где он возьмет футболистов? Если это молодые, то он должен сказать, чтобы руководство подождало. Он должен с ними поработать, а потом будет дальше говорить. В любом случае это хороший тренер", - уверен Сабо.