"Сассуоло в прошлом году был прекрасен" - FourFourTwo включил Де Дзерби в топ-50 лучших тренеров 2021 года

Авторитетный британский журнал FourFourTwo уже традиционно представил свой рейтинг из 50-ти лучших тренеров планеты прошедшего 2021 года.

Тройку лидеров составили тренеры, которые работают с английскими топами - Хосеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити"), Томас Тухель (Германия, "Челси") и Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль").

Нашлось место в рейтинге и одному коучу из УПЛ - 45-е место в рейтинге занял итальянский тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Правда, больше авторы отдают должное итальянскоу тренеру за его рабоут с "Сассуоло" в первой половине прошлого года.

"Сассуоло" Де Дзерби в прошлом году был прекрасен. Они атаковали разными позициями, вклинивались, создавая моменты, и к тому же были стабильны в своей четверке защитников.