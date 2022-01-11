"Сассуоло в прошлом году был прекрасен" - FourFourTwo включил Де Дзерби в топ-50 лучших тренеров 2021 года

Авторитетный британский журнал FourFourTwo уже традиционно представил свой рейтинг из 50-ти лучших тренеров планеты прошедшего 2021 года.
Тройку лидеров составили тренеры, которые работают с английскими топами - Хосеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити"), Томас Тухель (Германия, "Челси") и Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль").
Нашлось место в рейтинге и одному коучу из УПЛ - 45-е место в рейтинге занял итальянский тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Правда, больше авторы отдают должное итальянскоу тренеру за его рабоут с "Сассуоло" в первой половине прошлого года.
"Сассуоло" Де Дзерби в прошлом году был прекрасен. Они атаковали разными позициями, вклинивались, создавая моменты, и к тому же были стабильны в своей четверке защитников.
Пожалуй, самое многообещающее в этом молодом тренере, который теперь работает в "Шахтере", это то, что он, как кажется, выжимает максимум из каждого, с кем работает. Теперь все с интересом наблюдают за тем, что он делает в Украине", — пишет издание.