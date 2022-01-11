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Александрия продлила контракты с двумя лидерами команды
Клуб не только подписывает новичков, но и сохраняет костяк
fco.com.ua
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Новые соглашения подписаны с защитником Владиславом Бабогло и хавбеком Иваном Калюжным.
Оба соглашения рассчитаны до лета 2025 года.
Бабогло начинал в составе молодежной команды "горожан" еще в 2017 году. В составе первой – отыграл в чемпионате Украины 70 матчей, отличившись шестью забитыми голами. Кроме того, он принял участие в шести кубковых матчах и три матча провел в Лиге Европы.
Калюжный дебютировал за "Александрию" в феврале 2021 года. В чемпионате Украины за "горожан" сыграл 22 матча, отличившись двумя забитыми голами. Также Иван провел один кубковый поединок.
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