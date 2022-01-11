Александрия продлила контракты с двумя лидерами команды

" Александрия " продлила контракты с двумя ведущими игроками команды.

Новые соглашения подписаны с защитником Владиславом Бабогло и хавбеком Иваном Калюжным.

Оба соглашения рассчитаны до лета 2025 года.

Бабогло начинал в составе молодежной команды "горожан" еще в 2017 году. В составе первой – отыграл в чемпионате Украины 70 матчей, отличившись шестью забитыми голами. Кроме того, он принял участие в шести кубковых матчах и три матча провел в Лиге Европы.

Калюжный дебютировал за "Александрию" в феврале 2021 года. В чемпионате Украины за "горожан" сыграл 22 матча, отличившись двумя забитыми голами. Также Иван провел один кубковый поединок.