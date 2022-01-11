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Александрия продлила контракты с двумя лидерами команды

Премьер-лига
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Александрия продлила контракты с двумя лидерами команды

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" продлила контракты с двумя ведущими игроками команды.

Новые соглашения подписаны с защитником Владиславом Бабогло и хавбеком Иваном Калюжным.

Оба соглашения рассчитаны до лета 2025 года.

Бабогло начинал в составе молодежной команды "горожан" еще в 2017 году. В составе первой – отыграл в чемпионате Украины 70 матчей, отличившись шестью забитыми голами. Кроме того, он принял участие в шести кубковых матчах и три матча провел в Лиге Европы.

Калюжный дебютировал за "Александрию" в феврале 2021 года. В чемпионате Украины за "горожан" сыграл 22 матча, отличившись двумя забитыми голами. Также Иван провел один кубковый поединок.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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