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Стало известно, какой казахстанский клуб хотел пригласить Руслана Костышина
Тренеру поступало предложение из Казахстана
Фото: ФК Колос/Автор неизвестен
У Руслана Костышина был вариант продолжить карьеру в постсоветской стране.
Кандидатуру 45-летнего украинского специалиста рассматривали в клубе "Аксу", который является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Казахстана.
Позже
Напомним, что, несмотря на отставку из "Колоса", он продолжает работает в системе клуба. Руслан Костышин работал главным тренером ковалевской команды с 2014 года. Специалист поднял "Колос" с аматорского уровня до участия в еврокубках.
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