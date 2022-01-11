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Стало известно, какой казахстанский клуб хотел пригласить Руслана Костышина

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренеру поступало предложение из Казахстана

Стало известно, какой казахстанский клуб хотел пригласить Руслана Костышина

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

Новина українською

У Руслана Костышина был вариант продолжить карьеру в постсоветской стране.

Кандидатуру 45-летнего украинского специалиста рассматривали в клубе "Аксу", который является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Казахстана.

Позже тренер объяснил, почему не смог дать положительный ответ на предложение от казахов.

Напомним, что, несмотря на отставку из "Колоса", он продолжает работает в системе клуба. Руслан Костышин работал главным тренером ковалевской команды с 2014 года. Специалист поднял "Колос" с аматорского уровня до участия в еврокубках.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
meta-ratings.kz

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