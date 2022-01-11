Стало известно, какой казахстанский клуб хотел пригласить Руслана Костышина

У Руслана Костышина был вариант продолжить карьеру в постсоветской стране.

Кандидатуру 45-летнего украинского специалиста рассматривали в клубе "Аксу", который является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Казахстана.

Позже тренер объяснил , почему не смог дать положительный ответ на предложение от казахов.

Напомним, что, несмотря на отставку из "Колоса", он продолжает работает в системе клуба. Руслан Костышин работал главным тренером ковалевской команды с 2014 года. Специалист поднял "Колос" с аматорского уровня до участия в еврокубках.