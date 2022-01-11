Источник: Шахтер в ближайшие часы оформит переход Нереса

Донецкий " Шахтер " находится в шаге от подписания вингера "Аякса" Давида Нереса. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что сделка будет закрыта буквально в ближайшие часы.

Условия личного контракта Нереса уже согласованы и сейчас стороны утрясают между собой последние технические детали перехода.

Также Романо сообщает, что "Аякс" уже присмотрел на место Нереса Стивена Бергвейна из "Тоттенхэма" и активно ведет по нему переговоры с лондонским клубом.

Напомним, что изначально "Шахтер" предлагал за Нереса 15 млн евро, однако за таую суму амстердамцы отпускать игрока не захотели. Позже "горняки" подняли свое предложение до 17 млн евро и 15% от последующей продажи футболиста.

Отметим, что контракт Нереса с клубом рассчитан до лета 2023 года. "Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.