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Источник: Шахтер в ближайшие часы оформит переход Нереса

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Осталось согласовать детали перехода

Источник: Шахтер в ближайшие часы оформит переход Нереса

GETTY IMAGES

Новина українською

Донецкий "Шахтер" находится в шаге от подписания вингера "Аякса" Давида Нереса. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что сделка будет закрыта буквально в ближайшие часы.

Условия личного контракта Нереса уже согласованы и сейчас стороны утрясают между собой последние технические детали перехода.

Также Романо сообщает, что "Аякс" уже присмотрел на место Нереса Стивена Бергвейна из "Тоттенхэма" и активно ведет по нему переговоры с лондонским клубом.

Напомним, что изначально "Шахтер" предлагал за Нереса 15 млн евро, однако за таую суму амстердамцы отпускать игрока не захотели. Позже "горняки" подняли свое предложение до 17 млн евро и 15% от последующей продажи футболиста.

Отметим, что контракт Нереса с клубом рассчитан до лета 2023 года. "Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (13)
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 20:06
Зачем он нужен?Кроты собираются воспитывать игроков для сборной?
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0
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.01.2022 в 20:13
Воспитали пару питерцов безголовых, поняли, что это ни их конёк) Для клуба, главное - клуб! Как бы не хотелось фанатам! Посмотрите на все европейские успешные команды!!! Навряд ли Шева думает как воспитать сборника Италии?!
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0
0
Hanter44 (Baburka)
11.01.2022 в 19:56
В Ютюбе эта новость еще с утра висела!
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.01.2022 в 19:48
Это круто, когда за такие деньги к нам в чемпионат едут игроки! Теперь ход Динамо должен следовать, если хотят бороться за титул! А, хотя они только теряют и берут бесплатных подшкуриных...... зато молодёжи сколько на контракте, что не знают куда впихнуть, вот на них и надо денег тратить)))))
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+3
0
Savage0059 (Kyiv)
11.01.2022 в 19:47
Реальный противовес переходу Русина в Арендоморец...
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+1
0
Benzil (Львів)
11.01.2022 в 19:44
Надіюсь, їде сюди грати, а не тільки заробляти мільйони. Чемпіонату, як повітря, потрібні хороші гравці.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
11.01.2022 в 19:38
Нападающий где? Опорник,защитник?
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
11.01.2022 в 19:38
Тоже где
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
11.01.2022 в 19:38
Нападающий где? Опорник,защитник?
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
11.01.2022 в 19:31
За лавочника дорого
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0
-2
Savage0059 (Kyiv)
11.01.2022 в 19:48
Кто, какого лавочника? Нерес - лавочник?! Вы перед тем, как писать, включили бы прямую передачу между мозгами и пальцем...
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
11.01.2022 в 19:19
до лета 2022 года? а не 23го?
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0
0
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odinvodin (Доброполье)
11.01.2022 в 19:26
23-го
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+1
0


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