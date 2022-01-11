Десна подала ноту протеста на переход Калитвинцева в Александрию

" Десна " подала протест на переход хавбека Владислава Калитвинцева в "Александрию", сообщает FanDay.

По информации источника, игрок остается заявленным за "Десну" на сезон 2021/22 в УПЛ, а его контракт с черниговским клубом никто не аннулировал.

Сам игрок подавал в клуб заявление в связи с 2-месячной задолженностью по зарплате в начале 2022 года, тогда как выплаты проводятся в середине месяца. Никакого решения о расторжении контракта от соответствующих комитетов УАФ тоже не поступало.

Также "Десна" возмущена тем, что игрок, не находившийся в статусе свободного агента, проводил переговоры с другим клубом, а этот клуб уже объявил о его подписании, не поставив черниговчан в известность в письменной форме.

В связи с этим "Десна" намерена бороться за права на своего футболиста — подана нота протеста в виде специально подготовленных писем "Десны" в ФК "Александрия" и на адрес футболиста. Дело будет рассматриваться юристами.