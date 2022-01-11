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Десна подала ноту протеста на переход Калитвинцева в Александрию

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Дело будет рассматриваться юристами

Десна подала ноту протеста на переход Калитвинцева в Александрию

fco.com.ua

Новина українською

"Десна" подала протест на переход хавбека Владислава Калитвинцева в "Александрию", сообщает FanDay.

По информации источника, игрок остается заявленным за "Десну" на сезон 2021/22 в УПЛ, а его контракт с черниговским клубом никто не аннулировал.

Сам игрок подавал в клуб заявление в связи с 2-месячной задолженностью по зарплате в начале 2022 года, тогда как выплаты проводятся в середине месяца. Никакого решения о расторжении контракта от соответствующих комитетов УАФ тоже не поступало.

Также "Десна" возмущена тем, что игрок, не находившийся в статусе свободного агента, проводил переговоры с другим клубом, а этот клуб уже объявил о его подписании, не поставив черниговчан в известность в письменной форме.

В связи с этим "Десна" намерена бороться за права на своего футболиста — подана нота протеста в виде специально подготовленных писем "Десны" в ФК "Александрия" и на адрес футболиста. Дело будет рассматриваться юристами.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
fanday

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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
11.01.2022 в 20:08
Калитвинцев чуть ли не единственный перед кем небыло долгов. Если цивилизованно подойти к переходу , то аграриям надо заплатить деньги Десне. Привыкли у нас все к шаре. Этими деньгами можно погасить задолженность перед румыном. Но это ж никому не интересно ведь загон идет строго на Десну. Хоть Александрия явно не права.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.01.2022 в 19:58
Заключенний виражает протест. Самий решительний.
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+1
-1
Arsenals (Днепр)
11.01.2022 в 19:53
Баржа тоне,но гребе
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+3
-1
Savage0059 (Kyiv)
11.01.2022 в 19:46
Сюр в колхоз-лиге продолжался и не имел юридических границ...Многие за этим с упоением наблюдали, особо одарённые ещё и комментировали...Наступил XIX век...
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0
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.01.2022 в 19:45
Ну і передасти !
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+3
-1


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