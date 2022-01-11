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Халл и Андерлехт предлагают за Аллахьяра 5 млн евро. Шахтер также делал запрос по игроку
У Фенера на руках несколько предложений по игроку
"Фенербахче" имеет на руках несколько предложений по форварду Аллахьяру Сайадманешу, который до недавнего времени играл в аренде в "Заре".
По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгюна, 5 млн евро предложили за игрока английский "Халл Сити" и бельгийский "Андерлехт".
Также сообщается, что в турецкий клуб приходил запрос и от "
Напомним, что за "Зарю" 20-летний Сайядманеш выступал в аренде 1,5 года - сыграл 50 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач.
У луганчан было право выкупа игрока за 3,5 млн евро, которым луганский клуб не воспользовался.
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