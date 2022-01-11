Буяльский: Все в наших руках. Если в каждом матче будем брать три очка, все сложится хорошо

Полузащитник " Динамо " Виталий Буяльский рассказал о том, как провел отпуск, новогодние праздники и поделился ожиданиями от подготовки ко второй части сезона.

- В отличие от прошлого года, во время нынешнего зимнего отпуска мы с супругой и детьми решили остаться в Киеве и не ездить в теплые страны на море, так что, боюсь, ничего интересного рассказать не смогу (улыбается). Новый год и Рождество также провел дома с семьей, в этот раз мы мало, где бывали. Только на пару дней ездили к моим родителям в родную Калиновку (Винницкая область).

- Каждый год вы поздравляете с праздниками и привозите подарки воспитанникам ДЮСШ "Авангард" в вашей родной Калиновке. В этом году традиция продолжилась?

- К сожалению, из-за карантина не получилось поздравить ребят и тренеров лично, но я передал поздравления на словах и ко Дню св. Николая, как обычно, отправил воспитанникам разных секций сладкие подарки – конфеты и другие угощения. К сожалению, из-за того же COVID-19 уже второй год подряд не удается провести традиционный ежегодный футбольный турнир - он обычно проходит не на свежем воздухе, а в помещении, поэтому не хотелось рисковать здоровьем ребят.

- Как отметили День рождения 6 января?

- Особых неожиданностей не было. Поздравили все партнеры по команде, друзья, знакомые – было очень приятно. Отпраздновал же тихо и спокойно в кругу семьи.

- В Киеве с кем-нибудь из коллег пересеклись во время отпуска?

- Нет, я больше времени проводил с семьей.

- 29 октября у вас родился сын, сильно ли изменилась ваша жизнь в связи с появлением братика у вашей старшей дочери?

- Нет, не сильно, ведь у нас это второй ребенок. Дочка более взрослая, с удовольствием помогает с малышом. Как его назвали? Даниил.

- Как проходят последние несколько дней перед выходом команды из отпуска? Чем занимаетесь?

- Утром с женой по очереди возим дочку в садик, затем еду по делам, стараюсь все уладить, ведь потом, во время сборов и второй части сезона на это не будет времени. Съездил в одно место, другое, третье, вечером забрал дочку из садика – вот и весь день прошел.

- Как чувствуете, морально и физически переключились, отдохнули?

- Да, конечно. Думаю, отдыха уже достаточно, можно приступать к работе. Если бы я куда-то летал, возможно, захотелось бы еще отдохнуть, а поскольку все время был дома, уже надоело находится на одном месте, хочется тренироваться.

- Выполняли ли индивидуальную программу во время отпуска?

- Да, конечно. Да и мне уже не 15 лет, я и сам хорошо знаю, как мне необходимо правильно проводить отпуск и готовиться, чтобы потом было легче входить в работу. Даже, если полностью выполнять программу, на сборах работа совсем другая, и справляться с ней, может, и легче, но не настолько, как многие говорят – это я могу сказать из собственного опыта.

- Чего ожидаете от предстоящих сборов с Мирчей Луческу? Вы уже бывали в Испании?

- Именно в том месте, где мы будем готовиться в этот раз, я еще никогда не был, как, наверное, и остальные ребята. Что касается тренировочной работы, ожидаю, что она будет примерно такой же, как и прошлой зимой, также, наверняка, будет много спаррингов: 4 за 10 дней – это очень неплохо. Плюс соперники очень интересные. С такими командами приятно играть и можно посмотреть, на что способен. Впрочем, по первым сборам будет рано судить о форме или уровне подготовки, поскольку все долго отдыхали. Оптимальную форму мы наберем, наверное, уже ближе к концу февраля. Только тогда можно будет говорить о каком-то уровне.

- Борьба за чемпионство во второй части сезона будет напряженной?

- Конечно. Думаю, все в наших руках. Впереди много матчей, нужно двигаться от игры к игре. Не важно, какой соперник – если в каждом поединке будем брать три очка, все сложится хорошо.