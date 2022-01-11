Журналист: Шахтер закрыл сделку по Нересу за 18 млн евро

Донецкий " Шахтер " оформил трансфер вингера "Аякса" Давида Нереса. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист и инсайдер Никола Скира.

Источник утверждает, что сделка уже закрыта.

Также журналист сообщает, что за бразильца "горняки" заплатили 18 млн евро, а контракт с игроком подписан на 4 года, то есть, до 2026 года.

Ранее информацию о скором переходе Нереса опубликовал и Фабрицио Романо .

Отметим, что контракт Нереса с клубом рассчитан до лета 2023 года. "Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.