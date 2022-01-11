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Журналист: Шахтер закрыл сделку по Нересу за 18 млн евро

Премьер-лига
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(3 голосов)

Осталось дождаться официальных сообщений клубов

Журналист: Шахтер закрыл сделку по Нересу за 18 млн евро

Фото: Reprodução

Новина українською

Донецкий "Шахтер" оформил трансфер вингера "Аякса" Давида Нереса. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист и инсайдер Никола Скира.

Источник утверждает, что сделка уже закрыта.

Также журналист сообщает, что за бразильца "горняки" заплатили 18 млн евро, а контракт с игроком подписан на 4 года, то есть, до 2026 года.

Ранее информацию о скором переходе Нереса опубликовал и Фабрицио Романо.

Отметим, что контракт Нереса с клубом рассчитан до лета 2023 года. "Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Комментарии (15)
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 21:25
Надеюсь не заиграет.Держу кулаки.
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0
-5
Fishing 555 (Rivne)
11.01.2022 в 21:09
Людям жрать нечего цены растут а эта татарская тварь покупает обезьян за 18 лямов собака!
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+1
-7
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 21:24
Украина цэ эвропа))))Скачите дальше)))Хлеб по 50 грн скоро будет))))Гыыы...)))
Ответить
+1
-6
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.01.2022 в 21:47
Козломордый, вали нах в Азию- в паРашу
+4
0
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 21:55
Проголодался, свинорылый?. Блины с лопаты будешь?
+1
0
Лекарь (село Дарница)
11.01.2022 в 20:52
Аякс подписал парня за 22 лимона, а продал за 18? Что-то тут не то. Тем более, что парень отыграл 180 матчей и в каждом втором отмечался результативным действием. И тут вдруг подешевел на 4 млн.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
11.01.2022 в 21:16
просто для Аякса 25 лет - это уже старый. И если игрок не развивается, нужно хоть как-то продать. Они воспитывают молодняк в основном.
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0
0
djumba (Мелитополь)
11.01.2022 в 21:28
У него контракт через год заканчивается, так что нормально впарили еще... тем более он явно не топ, так как молодых топов из Аякса быстро разбирают... А так вот поиграл 5 лет, никуда продать не удалось... Так что сейчас очень хорошая продажа для Аякса... а статистика для Голландии - то таке, там они вообще без обороны играют... вотв ЛЧ у него статсы уже другие 24 матча, 4 гола, 3 ассиста
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.01.2022 в 20:44
Тете продают
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
11.01.2022 в 20:25
Мудрыку привет
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+2
-4
Stihl Kindermann (Gonduras)
11.01.2022 в 20:38
Мудрик на другом фланге играет
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
11.01.2022 в 21:14
на том фланге, что и Тадич, которого менял Нерес на замене
+1
-1
Savage0059 (Kyiv)
11.01.2022 в 20:49
Мудрик - левый хав, Нерес - правый.Вам там на "шурике" методичку как обычно не выдали?
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+4
-5
Dimka26 (Чернигов)
11.01.2022 в 21:14
выхода на замены вместо Тадича это какой фланг? смотрел хоть один матч АЯкса?
+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.01.2022 в 20:24
Поздравляю!!! Надеюсь, что быстро заиграет и составит конкуренцию!
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+5
-4


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