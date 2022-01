Журналист: Шахтер закрыл сделку по Нересу за 18 млн евро

Донецкий " Шахтер " оформил трансфер вингера "Аякса" Давида Нереса. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист и инсайдер Никола Скира.

Источник утверждает, что сделка уже закрыта.

Также журналист сообщает, что за бразильца "горняки" заплатили 18 млн евро, а контракт с игроком подписан на 4 года, то есть, до 2026 года.

Done Deal! David #Neres to #Shakthar from #Ajax on a permanent deal for €18M. Contract until 2026. #transfers