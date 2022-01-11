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Журналист: Шахтер закрыл сделку по Нересу за 18 млн евро
Осталось дождаться официальных сообщений клубов
Фото: Reprodução
Донецкий "
Источник утверждает, что сделка уже закрыта.
Также журналист сообщает, что за бразильца "горняки" заплатили 18 млн евро, а контракт с игроком подписан на 4 года, то есть, до 2026 года.
Done Deal! David #Neres to #Shakthar from #Ajax on a permanent deal for €18M. Contract until 2026. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2022
Ранее информацию о скором переходе Нереса
Отметим, что контракт Нереса с клубом рассчитан до лета 2023 года. "Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.
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