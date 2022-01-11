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Леонов: Сами понимаете, в Минае Селезнев - звезда

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-тренер закарпатцев рассказал, как ему работалось с форвардом

Леонов: Сами понимаете, в Минае Селезнев - звезда

фото - ФК Минай

Новина українською

Бывший главный тренер "Миная" Игорь Леонов высказался о работе со скандальным форвардом закарпатцев Евгением Селезневым.

"Сами понимаете, в "Минае" он звезда, к нему было приковано особое внимание, и со стороны болельщиков, и со стороны журналистов. За ним ходили, снимали. Я ему говорил: "Женя, ты сам понимаешь, за тобой следят, как ни за кем другим". Тем более, что у него цель побить бомбардирский рекорд, что будет очень тяжело. Хотя, если честно, он мог это сделать. В пять играх он мог забить пять мячей, возможно, этот фактор на него где-то и давил.

Но у меня лично с ним проблем не было вообще. Были разного рода рабочие моменты, но не более, я ведь его очень хорошо знаю еще с юных футбольных лет. Все, что я говорил, он выполнял.

А все, что сопровождало Женю в последнее время — считаю, это сильно раздули ради, как говорят, хайпа. Как и все эти посты, что я вроде как раздевалку не контролирую. Да ребята пусть сами скажут — я и раздевалку контролировал, и стадион, и все остальное.

А Жене хочу только пожелать всего самого хорошего, и чтобы он все-таки побил этот рекорд. В то же время, на нем одном зацикливаться нельзя. Есть индивидуальные награды, а есть коллектив. Тем не менее, когда я пришел, было видно, что на коллектив он работает больше, чем на себя", — сказал Леонов.

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В статье: Евгений Селезнев Игорь Леонов ФК Минай
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Источник:
footboom

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Комментарии (1)
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Виталий1981 (Україна)
11.01.2022 в 22:57
Какая команда - такая и звезда..
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