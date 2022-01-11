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Директор Александрии: Юридические моменты с Калитвинцевым должна решить Десна. Мы не имеем к этому отношения
В Александрии говорят, что не имеют никакого отношения к претензиям Десны
fco.com.ua
Генеральный директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о ситуации с переходом из "Десны" Владислава Калитвинцева.
Напомним, что "Десна"
– "Александрия" представила его как своего игрока, но "Десна" заявляет, что у них не разорван контракт с Владиславом.
– Детали по этому контракту будут растолкованы немного позже. Сейчас все нюансы будут согласованы, и "Десна" уже потом сделает заявление. Я думаю, тут осталось каких-то пару недель. Здесь не о чем разговаривать, это чисто юридические моменты, которые должна решить "Десна".
– Если "Десна" все-таки будет инициировать юридические разбирательства с участием УАФ, "Александрия" будет бороться за футболиста?
– Необходимо, чтобы "Десна" сама решала с футболистом. Мы не имеем к этому отношения. Это не наша компетенция. У "Десны" с футболистом есть какие-то взаимоотношения, и им необходимо их решить.
– Сам Калитвинцев или его представители рассказывали "Александрии" ситуацию по поводу действующего контракта с "Десной"?
– Я знаю эту ситуацию полностью, конечно. Вы же понимаете, что мы не можем не знать. Но эта ситуация такая, что это все-таки юридические моменты, контрактные моменты. Я не могу рассказывать конфиденциальную информацию. Нужно, чтобы клуб "Десна" разобрался с игроком – вот и все.
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