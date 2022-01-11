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Директор Александрии: Юридические моменты с Калитвинцевым должна решить Десна. Мы не имеем к этому отношения

Премьер-лига
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(1 голосов)

В Александрии говорят, что не имеют никакого отношения к претензиям Десны

Директор Александрии: Юридические моменты с Калитвинцевым должна решить Десна. Мы не имеем к этому отношения

fco.com.ua

Новина українською

Генеральный директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о ситуации с переходом из "Десны" Владислава Калитвинцева.

Напомним, что "Десна" подала ноту протеста на переход игрока в "Александрию".

– "Александрия" представила его как своего игрока, но "Десна" заявляет, что у них не разорван контракт с Владиславом.

– Детали по этому контракту будут растолкованы немного позже. Сейчас все нюансы будут согласованы, и "Десна" уже потом сделает заявление. Я думаю, тут осталось каких-то пару недель. Здесь не о чем разговаривать, это чисто юридические моменты, которые должна решить "Десна".

– Если "Десна" все-таки будет инициировать юридические разбирательства с участием УАФ, "Александрия" будет бороться за футболиста?

– Необходимо, чтобы "Десна" сама решала с футболистом. Мы не имеем к этому отношения. Это не наша компетенция. У "Десны" с футболистом есть какие-то взаимоотношения, и им необходимо их решить.

– Сам Калитвинцев или его представители рассказывали "Александрии" ситуацию по поводу действующего контракта с "Десной"?

– Я знаю эту ситуацию полностью, конечно. Вы же понимаете, что мы не можем не знать. Но эта ситуация такая, что это все-таки юридические моменты, контрактные моменты. Я не могу рассказывать конфиденциальную информацию. Нужно, чтобы клуб "Десна" разобрался с игроком – вот и все.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
fanday

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Комментарии (9)
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Artefact (Киев)
11.01.2022 в 21:41
И я не я, и шапка не моя...У Десны оказывается существуют какие-то взаимоотношения с игроком. Товарищ устроил демарш своей команде под вашу дудку, а тепереча мы ж тутачки не причёмНапомните этим космонавтам, что у игроков ещё есть обязательства, которые они должны выполнять.И топайте вместе с вашим "топовым" игроком договариваться с Десной !
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+1
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.01.2022 в 21:46
Бабло надо платить футболистам, что бы они не разбегались
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+1
0
Artefact (Киев)
11.01.2022 в 21:49
Не печалься мишка, товарищу калитке денежек на закрытие долга найдут сейчас. Или ты и впрямь думаешь как многие, что в Десне настолько! глупые?
0
-1
ACB (Чернигов)
11.01.2022 в 21:40
Чесно говоря эта срачка уже давно надоела (((
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0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
11.01.2022 в 21:27
Скрысятничали, а теперь в кусты ... молодцы. Белые и пушистые. Виновата Десна. Но Главное денег не платить ))
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+2
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.01.2022 в 21:45
Ипать у тебя подгорает
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
11.01.2022 в 21:25
Простой перевод на человеческий язык: "Мы знали, что у Десны проблемы с финансированием, поэтому воспользовались ситуацией. Поступок не совсем красивый с нашей стороны, но нам это было выгодно".
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+2
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.01.2022 в 21:44
Да угомонитесь уже, нищеброды
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.01.2022 в 21:16
Задрали подобными цитатами, это не новости!
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