Директор Александрии: Юридические моменты с Калитвинцевым должна решить Десна. Мы не имеем к этому отношения

Генеральный директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о ситуации с переходом из "Десны" Владислава Калитвинцева.

Напомним, что "Десна" подала ноту протеста на переход игрока в "Александрию".

– "Александрия" представила его как своего игрока, но "Десна" заявляет, что у них не разорван контракт с Владиславом.

– Детали по этому контракту будут растолкованы немного позже. Сейчас все нюансы будут согласованы, и "Десна" уже потом сделает заявление. Я думаю, тут осталось каких-то пару недель. Здесь не о чем разговаривать, это чисто юридические моменты, которые должна решить "Десна".

– Если "Десна" все-таки будет инициировать юридические разбирательства с участием УАФ, "Александрия" будет бороться за футболиста?

– Необходимо, чтобы "Десна" сама решала с футболистом. Мы не имеем к этому отношения. Это не наша компетенция. У "Десны" с футболистом есть какие-то взаимоотношения, и им необходимо их решить.

– Сам Калитвинцев или его представители рассказывали "Александрии" ситуацию по поводу действующего контракта с "Десной"?

– Я знаю эту ситуацию полностью, конечно. Вы же понимаете, что мы не можем не знать. Но эта ситуация такая, что это все-таки юридические моменты, контрактные моменты. Я не могу рассказывать конфиденциальную информацию. Нужно, чтобы клуб "Десна" разобрался с игроком – вот и все.