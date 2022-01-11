Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент: Через Шахтер Нерес хочет снова хочет обратить на себя внимание европейской элиты
Парень хочет расшевелить свою карьеру
Pro Shots
Агент вингера "Аякса" Давида Нереса Равьен Канхаи прокомментировал переход своего клиента в донецкий "
"Клубы почти все согласовали и трансфер должен быть завершен в ближайшие дни. Через "Шахтер" Давид хочет снова обратить на себя внимание европейской элиты", - сказал Канхаи.
Ранее источники сообщали, что
"Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.
Популярное сейчас
- В Риме нет сестер, у Шевченко нет оправданий, у Малиновского нет проблем. Итоги 21-го тура Серии А
- Малиновский оценил шансы Дженоа Шевченко остаться в Серии А
- Transfermarkt указал суммы, которые Александрия заплатила за Калитвинцева и Авагимяна
- Источник: Черноморец подписал бывшего капитана Динамо
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО