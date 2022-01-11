Агент: Через Шахтер Нерес снова хочет обратить на себя внимание европейской элиты

Агент вингера "Аякса" Давида Нереса Равьен Канхаи прокомментировал переход своего клиента в донецкий " Шахтер ".

"Клубы почти все согласовали и трансфер должен быть завершен в ближайшие дни. Через "Шахтер" Давид хочет снова обратить на себя внимание европейской элиты", - сказал Канхаи.

Ранее источники сообщали, что "Шахтер" уже закрыл сделку , заплатив за игрока 18 млн евро и подписав контракт до 2026 года.

"Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.