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Агент: Через Шахтер Нерес снова хочет обратить на себя внимание европейской элиты

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Парень хочет расшевелить свою карьеру

Агент: Через Шахтер Нерес снова хочет обратить на себя внимание европейской элиты

Pro Shots

Новина українською

Агент вингера "Аякса" Давида Нереса Равьен Канхаи прокомментировал переход своего клиента в донецкий "Шахтер".

"Клубы почти все согласовали и трансфер должен быть завершен в ближайшие дни. Через "Шахтер" Давид хочет снова обратить на себя внимание европейской элиты", - сказал Канхаи.

Ранее источники сообщали, что "Шахтер" уже закрыл сделку, заплатив за игрока 18 млн евро и подписав контракт до 2026 года.

"Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
Voetbal International

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Комментарии (6)
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sasha_lv (Львів)
11.01.2022 в 22:56
ну,тепер дорога в Барсу відкрита...
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.01.2022 в 22:22
Та ну да, куди там провінційно-колгоспному Аяксу до кротів. Вирвався чувак із захолустя.
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+1
0
pyvovarchyk (Львів)
11.01.2022 в 22:12
а цей агент своєму клієнту не казав, що Шахтар вилетів з єврокубків? і ще не відомо яка «Тімішоара» попадеться в кваліфікації наступного року...
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+1
-1
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zloyded (Киев)
11.01.2022 в 21:57
Ну звісно - в нас Шахтар крутіший за Аякс якого ніхто у Європі не помічає Це ж хто так надоумив того агента, чи-то гроші за контракт так мізки запудрили
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+5
-1
Artemanat (Кривой Рог)
11.01.2022 в 21:47
Очень сильный игрок как для УПЛ
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+2
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.01.2022 в 21:47
Пусть попробует, никто не против! Только прекращайте писать по пол цитаты чего-то мнения! Следующая новость - должно быть интервью Нереса в футболке Шахтера!
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+1
-5


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