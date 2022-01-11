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Владислав Калитвинцев: Думаю, это все пойдет в суды
Судя по всему, мирным путем ситуацию решить не удастся
fco.com.ua
Хавбек Владислав Калитвинцев прокомментировал спорную ситуацию с переходом из "Десны" в "Александрию".
Напомним, что "Десна"
– Все там решается. Это уже люди занимаются этим. Я уже в новой команде и готовлюсь к первым тренировкам и будущим играм.
– С вами не рассчитались, я правильно понимаю?
– Нет-нет, это все в процессе, и я думаю, это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно.
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Источник:ТК Футбол
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