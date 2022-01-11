Владислав Калитвинцев: Думаю, это все пойдет в суды

Хавбек Владислав Калитвинцев прокомментировал спорную ситуацию с переходом из "Десны" в "Александрию".

Напомним, что "Десна" подала ноту протеста на переход игрока в "Александрию".

– Все там решается. Это уже люди занимаются этим. Я уже в новой команде и готовлюсь к первым тренировкам и будущим играм.

– С вами не рассчитались, я правильно понимаю?

– Нет-нет, это все в процессе, и я думаю, это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно.