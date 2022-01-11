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Спортдир Десны Мельник: 16 января Калитвинцев должен быть в расположении нашего клуба
Десна готовит документы для подачи в УАФ
Фото: ФК Десна
Спортивный директор "Десны" Вадим Мельник рассказал
– На сегодня Калитвинцев официально является игроком "Десны". У него есть действующий контракт. Не знаю, почему он так поступил, почему был представлен в качестве игрока другого клуба. Мы будем отстаивать свои права на этого футболиста. Это – во-первых. Во-вторых, "Александрия" не имела права подписывать нашего футболиста.
Понятное дело, что мы будем обращаться в инстанции, которые отвечают за эти вопросы. По-спортивному это тоже неправильно. "Александрия" должна была нас предупредить или спросить… Калитвинцев – не свободный агент и на основании чего они заключили с ним контракт, я не знаю.
– Вы уже подготовили какие-то официальные обращения по этому вопросу?
– Все документы уже готовы. Мы уже подготовили соответствующие письма, так что в ближайшее время и Влад, и "Александрия", и УАФ их получат. Есть специальный комитет, который занимается такими вопросами. Пусть решает. Понятное дело, что мы свои права будем защищать, потому что, в первую очередь, налицо явное неуважение к нашему клубу со стороны "Александрии".
Если каждый футболист на контракте захочет подписывать с кем-то новое соглашение, что это будет? Можете себе представить нашу реакцию, когда мы увидели в новостях презентацию нашего игрока в форме другого клуба. На основании чего? Пусть это будет на их совести. Мы себе не позволяем подписывать игроков, которые находятся на контракте в другом клубе.
– С самим Калитвинцевым вы общались после его представления в качестве игрока "Александрии"?
– Для нас он – игрок "Десны". Мы же не можем каждый день общаться со всеми нашими игроками. 16 января Калитвинцев должен быть в расположении клуба. В противном случае – он не выполняет условия контракта. Если его не будет, будут санкции. Вот и все. Скажу лишь, что у нас была устная договоренность с Владиславом, что задолженность по зарплате будет закрыта.
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