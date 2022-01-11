Спортдир Десны Мельник: Перестаньте поливать Десну грязью. Сейчас команду лучше поддержать

Спортивный директор " Десны " Вадим Мельник рассказал о планах подготовки команды в зимнее межсезонье.

"Сейчас мы занимаемся билетами в Турцию. Думаем, когда лучше вылетать и каким самолетом. Взвешиваем все за и против. Многое в плане подготовки зависит от погоды.

В Турции мы проведем заключительный сбор. До этого будем работать дома.

Также хотелось бы обратиться ко всем нашим "доброжелателям", чтобы они перестали поливать "Десну" грязью. Сейчас команду лучше поддержать. Все у нас будет нормально. Решим все вопросы и будем двигаться дальше. На этом жизнь не заканчивается. Кто-то приходит, кто уходит. Были бы все здоровы", - сказал Мельник.