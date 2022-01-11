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Беседин и Попов отправятся на первый сбор Динамо
Хотя и будут работать с ограничениями
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "
Более активный тренировочный процесс у киевлян начнется 14 января, а 17 января команда отправится на первый сбор в Испанию.
По предварительной информации, на первом сборе с небольшими ограничениями будут работать два игрока "Динамо" — Денис Попов и Артем Беседин, которые получили травмы в прошлом году.
На данный момент известно, что на первом сборе в Испании "Динамо" планирует провести пять товарищеских матчей. Пока что есть договоренность о трёх играх. Первым соперником киевлян в новом году должен стать латвийский клуб РФШ (21 января), потом встреча со шведским "Кальмаром" (24 января), затем спарринг с норвежским "Буде-Глимтом" (27 января).
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