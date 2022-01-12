Сегодня Шаран проведет определяющую встречу с руководством Миная

14 января " Минай " выходит из отпуска и начинает подготовку к весенней части сезона.

При этом, у команды до сих пор нет главного тренера.

Главным претендентом на вакантную должность остается Владимир Шаран, однако пока что окончательные договоренности не достигнуты.

Сегодня, 12 января состоится решающий раунд переговоров между руководством ФК "Минай" и Шараном. Если будет достигнута договоренность по тем вопросам, которые вызывали беспокойство у коуча во время первой декабрьской встречи, то можно будет садиться за стол переговоров для подписания контракта.

Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, имея в своем активе 10 очков.