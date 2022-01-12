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Новичок Александрии: В этом клубе мне помогут расти

Премьер-лига
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Богдан Билошевский рад присоединиться к "Александрии"

Новичок Александрии: В этом клубе мне помогут расти

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Новичок "Александрии" Богдан Билошевский в комментарии для Футбол NEWS поделился впечатлениями от перехода в команду из Кировоградской области.

"Александрия" – хорошая команда, я это помню еще по молодежному первенству, с ними всегда было сложно играть. Первая команда тоже на очень хорошем уровне.

Здесь много хороших футболистов, у которых можно чему-то научиться, и они могут помогать молодым игрокам расти", — считает Билошевский.

Напомним, Билошевский - воспитанник киевского "Динамо". Первую половину нынешнего сезона он провел в аренде в одесском "Черноморце".

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В статье: ФК Александрия Богдан Билошевский
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Источник:
Футбол NEWS

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