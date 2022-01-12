Костышин - о переходе в Александрию: Влиться в коллектив мне будет легко

Полузащитник "Александрии" Денис Костышин, который перешел из "Колоса" во время зимней паузы, поделился впечатлениями от своих новых партнеров.

"Команда только первый день собралась, со всеми ребятами я знаком: с Кириллом Ковальцом, Владом Калитвинцевым, Артуром Авагимяном, с Билошевским и Кожушко играл в "Днепре" и "Колосе".

Поэтому, думаю, влиться в коллектив будет легко. Дай Бог, чтобы все было хорошо и мы побеждали, – сказал Костышин в комментарии для Футбол NEWS.