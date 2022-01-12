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Костышин - о переходе в Александрию: Влиться в коллектив мне будет легко

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник со многими ребятами знаком

Костышин - о переходе в Александрию: Влиться в коллектив мне будет легко

fco.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Денис Костышин, который перешел из "Колоса" во время зимней паузы, поделился впечатлениями от своих новых партнеров.

"Команда только первый день собралась, со всеми ребятами я знаком: с Кириллом Ковальцом, Владом Калитвинцевым, Артуром Авагимяном, с Билошевским и Кожушко играл в "Днепре" и "Колосе".

Поэтому, думаю, влиться в коллектив будет легко. Дай Бог, чтобы все было хорошо и мы побеждали, – сказал Костышин в комментарии для Футбол NEWS.

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В статье: ФК Александрия Денис Костышин
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Volder (Ков)
12.01.2022 в 10:01
Молодец парнишка, удачи в новой команде
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