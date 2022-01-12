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Костышин - о переходе в Александрию: Влиться в коллектив мне будет легко
Полузащитник со многими ребятами знаком
fco.com.ua
Полузащитник "Александрии" Денис Костышин, который перешел из "Колоса" во время зимней паузы, поделился впечатлениями от своих новых партнеров.
"Команда только первый день собралась, со всеми ребятами я знаком: с Кириллом Ковальцом, Владом Калитвинцевым, Артуром Авагимяном, с Билошевским и Кожушко играл в "Днепре" и "Колосе".
Поэтому, думаю, влиться в коллектив будет легко. Дай Бог, чтобы все было хорошо и мы побеждали, – сказал Костышин в комментарии для Футбол NEWS.
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