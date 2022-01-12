  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 37 – только начало? Самые яркие мгновения из жизни и карьеры Артема Милевского
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

37 – только начало? Самые яркие мгновения из жизни и карьеры Артема Милевского

Премьер-лига
(1 голосов)

Артём Владимирович, с днём рождения!

37 – только начало? Самые яркие мгновения из жизни и карьеры Артема Милевского

UA-Футбол
Новина українською

12 января без преувеличения одна из легенд украинского футбола Артём Милевский отмечает день рождения! В честь этого события Игорь Семон решил отдать честь легенде и подготовил сюжет с главными событиями из жизни "Мили", которые запомнились нам почти два десятка лет, когда уже экс-футболист был на слуху. Он обязательно будет оставаться в тренде и дальше. Но теперь уж точно не на футбольном поле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Украина Динамо (Киев) Динамо (Брест) ФК Минай канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
12.01.2022 в 12:20
Для чого піарити цього деграданта? Угробив кар'єру пиятикою. Він заслуговує на забуття і зневагу.
Ответить
0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
12.01.2022 в 12:12
Артема с Днем Рождения!Легенда!Помню чуть с ума от счастья не сошел когда ты факи показывал фанатикам Кротов.37 не срок)))Будь здрав!Беларусь и Украина с тобой)
Ответить
0
-1
Caballero (DC)
12.01.2022 в 12:21
Ти кцап. Твоя родіна кцапія.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...