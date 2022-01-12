37 – только начало? Самые яркие мгновения из жизни и карьеры Артема Милевского

12 января без преувеличения одна из легенд украинского футбола Артём Милевский отмечает день рождения! В честь этого события Игорь Семон решил отдать честь легенде и подготовил сюжет с главными событиями из жизни "Мили", которые запомнились нам почти два десятка лет, когда уже экс-футболист был на слуху. Он обязательно будет оставаться в тренде и дальше. Но теперь уж точно не на футбольном поле.