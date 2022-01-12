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Дулуб озвучил планы Львова на зимние тренировочные сборы

Премьер-лига
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Львовяне запланировали 10-11 спаррингов

Дулуб озвучил планы Львова на зимние тренировочные сборы

Фото: ФК Львов

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Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился планами своей команды по подготовке ко второй части сезона.

- Два дня у нас будут тестирования и медицинское обследование, тренируемся в штатном режиме. Мы едем в Турцию, работаем там две недели, потом несколько выходных и второй сбор.

- Сколько спаррингов запланировано?

- На первом сборе будет пять спаррингов, на втором - 5-6, — сказал Дулуб.

Отметим, что первую часть сезона "Львов" завершил на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
Футбол NEWS

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