Дулуб озвучил планы Львова на зимние тренировочные сборы

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился планами своей команды по подготовке ко второй части сезона.

- Два дня у нас будут тестирования и медицинское обследование, тренируемся в штатном режиме. Мы едем в Турцию, работаем там две недели, потом несколько выходных и второй сбор.

- Сколько спаррингов запланировано?

- На первом сборе будет пять спаррингов, на втором - 5-6, — сказал Дулуб.

Отметим, что первую часть сезона "Львов" завершил на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.