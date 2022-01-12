Полноценный контракт. Заря усилила свой состав воспитанником Динамо

"Заря" официально объявила о подписании первого зимнего новичка. Им стал 23-летний центральный полузащитник Евгений Смирный.

Срок действия соглашения - на три года.

Евгений является воспитанником киевского "Динамо". Кроме того, в течение двух лет выступал в аренде за ковалевский "Колос", а летом прошлого года на правах аренды присоединился к одесскому "Черноморцу" за который сыграл 9 игр и забил 2 гола, проведя на поле суммарно 717 минут.

Также в активе футболиста имеется ряд матчей за сборные: U-16, U-18, U-19 и U-21.