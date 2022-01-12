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Полноценный контракт. Заря усилила свой состав воспитанником Динамо
Первую часть сезона он играл в аренде за "Черноморец"
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
"Заря" официально объявила о подписании первого зимнего новичка. Им стал 23-летний центральный полузащитник Евгений Смирный.
Срок действия соглашения - на три года.
Евгений является воспитанником киевского "Динамо". Кроме того, в течение двух лет выступал в аренде за ковалевский "Колос", а летом прошлого года на правах аренды присоединился к одесскому "Черноморцу" за который сыграл 9 игр и забил 2 гола, проведя на поле суммарно 717 минут.
Также в активе футболиста имеется ряд матчей за сборные: U-16, U-18, U-19 и U-21.
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