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Полноценный контракт. Заря усилила свой состав воспитанником Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Первую часть сезона он играл в аренде за "Черноморец"

Полноценный контракт. Заря усилила свой состав воспитанником Динамо

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

"Заря" официально объявила о подписании первого зимнего новичка. Им стал 23-летний центральный полузащитник Евгений Смирный.

Срок действия соглашения - на три года.

Евгений является воспитанником киевского "Динамо". Кроме того, в течение двух лет выступал в аренде за ковалевский "Колос", а летом прошлого года на правах аренды присоединился к одесскому "Черноморцу" за который сыграл 9 игр и забил 2 гола, проведя на поле суммарно 717 минут.

Также в активе футболиста имеется ряд матчей за сборные: U-16, U-18, U-19 и U-21.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Смирный
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Источник:
ФК Заря Луганск

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.01.2022 в 11:53
Хороший игрок,а главное полноценный контракт! Ещё Шабанова можно выкупить
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+2
0
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Ракицкий (Питер)
12.01.2022 в 11:35
Да «крутой игрок»
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0
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.01.2022 в 11:18
хорошо, что не аренда. Смирному - удачи
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+2
0


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