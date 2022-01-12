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Клуб Бундеслиги не будет подписывать Кочергина зимой

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе решили пока отложить вопрос по украинцу

Клуб Бундеслиги не будет подписывать Кочергина зимой

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, который в последнее время пребывает в дубле луганской команды, не переберется в январе в клуб немецкой Бундеслиги "Арминию".

Как сообщает Sport.ua, "Арминия" не смогла решить вопрос перехода с луганчанами, после чего предпочла отложить решение о целесообразности подписания 25-летнего украинца на лето.

Отмечается, что, немецкий клуб, который ведет борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге, на трансферном рынке сконцентрируется на игроках, способных помочь команде здесь и сейчас. В случае же с Кочергиным, который длительное время пребывает без серьезной игровой практики, говорить о подобном не приходится.

Напомним, контракт Кочергина с "Зарей" рассчитан до конца нынешнего сезона. Из-за нежелания игрока продлевать соглашение, он и был отправлен клубом в дубль.

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В статье: Заря (Луганск) Арминия (Германия) Владислав Кочергин
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
12.01.2022 в 12:16
Это хорошая новость
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
12.01.2022 в 12:23
что хорошего?
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