Клуб Бундеслиги не будет подписывать Кочергина зимой

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, который в последнее время пребывает в дубле луганской команды, не переберется в январе в клуб немецкой Бундеслиги "Арминию".

Как сообщает Sport.ua, "Арминия" не смогла решить вопрос перехода с луганчанами, после чего предпочла отложить решение о целесообразности подписания 25-летнего украинца на лето.

Отмечается, что, немецкий клуб, который ведет борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге, на трансферном рынке сконцентрируется на игроках, способных помочь команде здесь и сейчас. В случае же с Кочергиным, который длительное время пребывает без серьезной игровой практики, говорить о подобном не приходится.

Напомним, контракт Кочергина с "Зарей" рассчитан до конца нынешнего сезона. Из-за нежелания игрока продлевать соглашение, он и был отправлен клубом в дубль.