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Гура: Не можем рассчитывать на пятерых игроков - травмы очень серьезные

Премьер-лига
(2 голосов)

Неутешительные новости от главного тренера "Александрии"

Гура: Не можем рассчитывать на пятерых игроков - травмы очень серьезные

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал, когда ряд травмированных футболистов команды смогут вернуться к работе. Напомним, что после тяжелых повреждений все еще продолжают восстанавливаться Кирилл Ковалец, Сергей Рыбалка, Тимур Стецьков, Эмиль Мустафаев и Сергей Гринь.

"Пока мы не можем рассчитывать на этих игроков, потому что травмы очень серьезные. Им провели операции и все они будут заниматься с реабилитологом. Возможно, на второй сбор появится Мустафаев, а остальные ребята вернутся уже после сборов: И Кирилл, и Тима, и Гринь.

У них очень серьезные травмы", — сказал Гура в комментария для Футбол NEWS.

Отметим, что первую часть сезона "Александрия" завершила на 6 месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
Футбол NEWS

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