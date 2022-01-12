Гура: Не можем рассчитывать на пятерых игроков - травмы очень серьезные

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал, когда ряд травмированных футболистов команды смогут вернуться к работе. Напомним, что после тяжелых повреждений все еще продолжают восстанавливаться Кирилл Ковалец, Сергей Рыбалка, Тимур Стецьков, Эмиль Мустафаев и Сергей Гринь.

"Пока мы не можем рассчитывать на этих игроков, потому что травмы очень серьезные. Им провели операции и все они будут заниматься с реабилитологом. Возможно, на второй сбор появится Мустафаев, а остальные ребята вернутся уже после сборов: И Кирилл, и Тима, и Гринь.

У них очень серьезные травмы", — сказал Гура в комментария для Футбол NEWS.