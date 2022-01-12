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Полузащитник Мариуполя может продолжить карьеру в Заре - СМИ
27-летний хавбек близок к смене клуба
fcmariupol.com
Полузащитник "Мариуполя" Дмитрий Мишнев в ближайшее время может сменить клубную прописку.
По данным программы "ТаТоТаке", 27-летний хавбек подпишет контракт с луганской "Зарей". Его соглашение с азовцами истекает летом 2022 года.
Мишнев всю свою карьеру провел в "Мариуполе". В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и выполнил одну результативную передачу. На счету Дмитрия также 1 гол в 21 матче за сборную Украины U-21.
Также напомним, ранее "Заря" объявила о подписании контракта с Евгением Смирным.
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