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Полузащитник Мариуполя может продолжить карьеру в Заре - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

27-летний хавбек близок к смене клуба

Полузащитник Мариуполя может продолжить карьеру в Заре - СМИ

fcmariupol.com

Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Дмитрий Мишнев в ближайшее время может сменить клубную прописку.

По данным программы "ТаТоТаке", 27-летний хавбек подпишет контракт с луганской "Зарей". Его соглашение с азовцами истекает летом 2022 года.

Мишнев всю свою карьеру провел в "Мариуполе". В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и выполнил одну результативную передачу. На счету Дмитрия также 1 гол в 21 матче за сборную Украины U-21.

Также напомним, ранее "Заря" объявила о подписании контракта с Евгением Смирным.

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В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Мишнёв
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Viktor Ivanjvich
12.01.2022 в 13:02
а где ЗАЩИТНИКИ?
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Artemanat (Кривой Рог)
12.01.2022 в 13:39
Шабанова или Бурду можно выкупить
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