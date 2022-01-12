Полузащитник Мариуполя может продолжить карьеру в Заре - СМИ

Полузащитник "Мариуполя" Дмитрий Мишнев в ближайшее время может сменить клубную прописку.

По данным программы "ТаТоТаке", 27-летний хавбек подпишет контракт с луганской "Зарей". Его соглашение с азовцами истекает летом 2022 года.

Мишнев всю свою карьеру провел в "Мариуполе". В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и выполнил одну результативную передачу. На счету Дмитрия также 1 гол в 21 матче за сборную Украины U-21.

Также напомним, ранее "Заря" объявила о подписании контракта с Евгением Смирным.