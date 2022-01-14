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Официально: Давид Нерес - игрок донецкого Шахтера

Премьер-лига
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(4 голосов)

Донецкий клуб не пожалел выложить за футболиста кругленькую сумму

Официально: Давид Нерес - игрок донецкого Шахтера

Pro Shots

Новина українською

Это случилось официально. Донецкий "Шахтер" совершил первый зимний трансфер, подписав вингера "Аякса" Давида Нереса, сообщает пресс-служба нидерландцев.

За бразильского футболиста атакующего плана "горняки" не пожалели выложить кругленькую сумму. Он обошелся вице-чемпиону Украины в 12 миллионов евро + дополнительные бонусы в размере 4 млн.

Детали сделки не сообщаются, однако ранее СМИ отмечали, что Нерес подпишет контракт с "Шахтером" до лета 2026 года.

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По словам агента, в "Шахтере" Нерес планирует снова вернуться на топ-уровень, поскольку в "Аяксе" в этом сезоне он выпал из основы. В текущей кампании бразилец провел 22 матча, однако в большинстве из них выходил на замену. На его счету два гола и четыре голевые передачи.

В "Аяксе" Давид играет с зимы 2017-го года. Он был часть звездной команды Тен Хага, когда амстердамцы дошли до полуфинале Лиги Чемпионов, влюбив в себя всю Европу. Всего за "Аякс" Нерес отыграл 180 игр, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.

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Стоит отметить, что переход бразильца - не первое дорогостоящее вложение "горняков" за последнее время. Летом они заплатили более 40 миллионов за трех игроков - Педриньо (18 млн), Марлона (12) и Лассину Траоре (10). Отметим, что последний также перешел из состава "Аякса".

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
ФК Аякс

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Комментарии (23)
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scorpius (Ck)
14.01.2022 в 12:12
Что, опять Шахтер своими трансферами взрывает пердаки продинамовским троллеботам?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
14.01.2022 в 11:49
Представляю реакцию народа в той же Чехии, если бы местный футбольный клуб потратил 70 лямов на трансферы:))
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
14.01.2022 в 11:47
С яйцами то все в порядке? Не ржавые?
Ответить
0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
14.01.2022 в 11:15
усиление для УПЛ а ЕК они уже отыграли --лучше тренера купили чем этот физрук за несколько месяцев угробил ШД
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0
0
avatar
zloyded (Киев)
14.01.2022 в 10:45
Ціни на електрику підняли - можна і чергового бразиїлянта купити, нарід український щедрий
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+3
-5
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WuTаng (Київ)
14.01.2022 в 11:53
Пощастило Ахметову, що ти терпіла і все проплатиш, а своє невдоволення зможеш висловити тільки в інтернетику, сцикло Мабуть навіть якщо твою матір на твоїх очах будуть гвалтувати, то і тоді нічого не зробиш, побіжиш поемки строчить, сцикун
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+2
-1
Romanik2806 (Киев)
14.01.2022 в 10:44
Лучше бы нашли футболиста который по игре на Степаненка похож. И защитник не помешал бы. Лимит же никто не отменяет.
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+1
-1
Рыжий из бункера (Сараево)
14.01.2022 в 10:39
Ну а что помоечным делать? Воспитать сами не умеют, приходится покупать бибизян. Вот бы ввели лимит в 3 легионеров, было бы весело посмотреть на ущербных)
Ответить
+2
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
14.01.2022 в 11:00
100%!
Ответить
+1
-2
avatar
donkrot (Донецк)
14.01.2022 в 11:30
Ага и быть на уровне црвены звезды, партизана и хайдука.
Ответить
+2
0
Рыжий из бункера (Сараево)
14.01.2022 в 11:38
А почему бы не быть на уровне Аякса или Динамо Загреб?
0
-1
Рыжий из бункера (Сараево)
14.01.2022 в 10:37
Зоопарк развивается. Потратили 70 лямов, возможно через год поборются с молдованами на равных
Ответить
+4
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
14.01.2022 в 11:08
Беда у тебя с математикой... ( 40+16=70 ? )
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2022 в 11:23
там и с математикой, и с языками, и с логикой проблемы!
+1
0
Рыжий из бункера (Сараево)
14.01.2022 в 11:38
Беда у тебя, раз даже не знаешь сколько твои обезьяны стоили. Так вот, летом шлюхтер потратил 50 лямов, а не 40
0
-2
lucky_guy
14.01.2022 в 10:37
Надеюсь он застанет нынешние морозы :)
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0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.01.2022 в 10:29
Круто! Как хорошо, что у нас в стране есть такой клуб, что даёт возможность на такие трансферы!
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+2
-3
avatar
zloyded (Киев)
14.01.2022 в 10:47
А як погано, що в нас збірна, в основному, за рахунок одного клубу комплектується, а інші українців грабують і легіонерів скуповують. Бізнес і нічого особистого... А дехто і радіє цьому
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+3
-4
Trztrqtr (Украина)
14.01.2022 в 11:22
Хорош сказки рассказывать про один клуб. Во-первых, двух на данный момент. Во-вторых, а что ты хотел, если ШД и ДК собирают разными способами около 90% талантов со всей Украины просто шоб було или другому не досталось, часто без реальной необходимости? Откуда в таком случае должны быть играки сборной? Если бы ДК и ШД их с самого раннего возраста воспитало, еще можно бы было о чем-то говорить. Но это не так, что бы еще оды какие-то петь этим двум клубам в разрезе сборной.
+4
-1
avatar
donkrot (Донецк)
14.01.2022 в 11:28
Твои суркисы не грабят? Они официально работают на кремль, но вам же только в чужой двор камни кидать! И на академию нашу тоже не гони, кто из динамовской академии уровня Мудрика? Абсолютно все бестолковые борцы, которых цыган научил хоть три паса связывать. А если взять нашу академию то это Малиновский и Зинченко ещё так то. Так что лучше иногда думать, перед тем как высер сделать.
+3
-2
Рыжий из бункера (Сараево)
14.01.2022 в 11:36
Уровня Мудрика? Неее, такого шлака в ДК нет. А про Малиновского и Зинченко вообще проорал)))))))))))))))))
+1
-3
Hanter44 (Baburka)
14.01.2022 в 10:22
И это сообщение уже кое-кого начинает корёжить.
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+6
-1
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Ракицкий (Питер)
14.01.2022 в 09:57
Надеюсь не заиграет вообще.
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+2
-8


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