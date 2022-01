Официально: Давид Нерес - игрок донецкого Шахтера

Это случилось официально. Донецкий "Шахтер" совершил первый зимний трансфер, подписав вингера "Аякса" Давида Нереса, сообщает пресс-служба нидерландцев.

За бразильского футболиста атакующего плана "горняки" не пожалели выложить кругленькую сумму. Он обошелся вице-чемпиону Украины в 12 миллионов евро + дополнительные бонусы в размере 4 млн.

Детали сделки не сообщаются, однако ранее СМИ отмечали, что Нерес подпишет контракт с "Шахтером" до лета 2026 года.

Made in Cotia, became the #SkillerOfAMS.



Obrigado, David! ????????♥️