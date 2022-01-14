Официально: Давид Нерес - игрок донецкого Шахтера

Это случилось официально. Донецкий "Шахтер" совершил первый зимний трансфер, подписав вингера "Аякса" Давида Нереса, сообщает пресс-служба нидерландцев.

За бразильского футболиста атакующего плана "горняки" не пожалели выложить кругленькую сумму. Он обошелся вице-чемпиону Украины в 12 миллионов евро + дополнительные бонусы в размере 4 млн.

Детали сделки не сообщаются, однако ранее СМИ отмечали, что Нерес подпишет контракт с "Шахтером" до лета 2026 года.

Читайте также Агент: Через Шахтер Нерес снова хочет обратить на себя внимание европейской элиты

Made in Cotia, became the #SkillerOfAMS.



Obrigado, David! ????????♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2022

По словам агента, в "Шахтере" Нерес планирует снова вернуться на топ-уровень, поскольку в "Аяксе" в этом сезоне он выпал из основы. В текущей кампании бразилец провел 22 матча, однако в большинстве из них выходил на замену. На его счету два гола и четыре голевые передачи.

В "Аяксе" Давид играет с зимы 2017-го года. Он был часть звездной команды Тен Хага, когда амстердамцы дошли до полуфинале Лиги Чемпионов, влюбив в себя всю Европу. Всего за "Аякс" Нерес отыграл 180 игр, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.

Читайте также Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру

Стоит отметить, что переход бразильца - не первое дорогостоящее вложение "горняков" за последнее время. Летом они заплатили более 40 миллионов за трех игроков - Педриньо (18 млн), Марлона (12) и Лассину Траоре (10). Отметим, что последний также перешел из состава "Аякса".