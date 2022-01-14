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Официально: Давид Нерес - игрок донецкого Шахтера
Донецкий клуб не пожалел выложить за футболиста кругленькую сумму
Pro Shots
Это случилось официально. Донецкий "Шахтер" совершил первый зимний трансфер, подписав вингера "Аякса" Давида Нереса, сообщает пресс-служба нидерландцев.
За бразильского футболиста атакующего плана "горняки" не пожалели выложить кругленькую сумму. Он обошелся вице-чемпиону Украины в 12 миллионов евро + дополнительные бонусы в размере 4 млн.
Детали сделки не сообщаются, однако ранее СМИ отмечали, что Нерес подпишет контракт с "Шахтером" до лета 2026 года.
Made in Cotia, became the #SkillerOfAMS.— AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2022
Obrigado, David! ????????♥️
По словам агента, в "Шахтере" Нерес планирует снова вернуться на топ-уровень, поскольку в "Аяксе" в этом сезоне он выпал из основы. В текущей кампании бразилец провел 22 матча, однако в большинстве из них выходил на замену. На его счету два гола и четыре голевые передачи.
В "Аяксе" Давид играет с зимы 2017-го года. Он был часть звездной команды Тен Хага, когда амстердамцы дошли до полуфинале Лиги Чемпионов, влюбив в себя всю Европу. Всего за "Аякс" Нерес отыграл 180 игр, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.
Стоит отметить, что переход бразильца - не первое дорогостоящее вложение "горняков" за последнее время. Летом они заплатили более 40 миллионов за трех игроков - Педриньо (18 млн), Марлона (12) и Лассину Траоре (10). Отметим, что последний также перешел из состава "Аякса".
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