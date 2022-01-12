Динамо узнало соперников на первом сборе в Испании

14 января для футболистов киевского "Динамо" завершится зимний отпуск. После нескольких дней в морозном Киеве команда отправится на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.

В провинции Аликанте, где "бело-синие" будут начинать готовиться к возобновлению сезона, запланировано проведение четырех спаррингов.

19 января, 16:30 – "Реал Мурсия" (Испания)

22 января, 16:30 – "Расинг Унион" (Люксембург)

24 или 25 января – соперник будет объявлен позже

26 или 27 января – "Буде-Глимт" (Норвегия)

Начало матча - по киевскому времени. Отмечается, что все поединки, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале "Динамо Киев" в Youtube.