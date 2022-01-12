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Динамо узнало соперников на первом сборе в Испании

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне запланировали четыре спарринга

Динамо узнало соперников на первом сборе в Испании

фото - Олександр Приходько

Новина українською

14 января для футболистов киевского "Динамо" завершится зимний отпуск. После нескольких дней в морозном Киеве команда отправится на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.

В провинции Аликанте, где "бело-синие" будут начинать готовиться к возобновлению сезона, запланировано проведение четырех спаррингов.

  • 19 января, 16:30 – "Реал Мурсия" (Испания)
  • 22 января, 16:30 – "Расинг Унион" (Люксембург)
  • 24 или 25 января – соперник будет объявлен позже
  • 26 или 27 января – "Буде-Глимт" (Норвегия)

Начало матча - по киевскому времени. Отмечается, что все поединки, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале "Динамо Киев" в Youtube.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.01.2022 в 13:54
22го покажут уже какие они орлы! )))
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