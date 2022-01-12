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Динамо узнало соперников на первом сборе в Испании
Киевляне запланировали четыре спарринга
фото - Олександр Приходько
14 января для футболистов киевского "Динамо" завершится зимний отпуск. После нескольких дней в морозном Киеве команда отправится на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.
В провинции Аликанте, где "бело-синие" будут начинать готовиться к возобновлению сезона, запланировано проведение четырех спаррингов.
- 19 января, 16:30 – "Реал Мурсия" (Испания)
- 22 января, 16:30 – "Расинг Унион" (Люксембург)
- 24 или 25 января – соперник будет объявлен позже
- 26 или 27 января – "Буде-Глимт" (Норвегия)
Начало матча - по киевскому времени. Отмечается, что все поединки, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале "Динамо Киев" в Youtube.
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