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Названа сумма задолженности Десны перед Калитвинцевым

Премьер-лига
(2 голосов)

Именно по этой причине хавбек решил покинуть команду

Названа сумма задолженности Десны перед Калитвинцевым

Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Черниговская "Десна" планирует обжаловать решение полузащитника своей команды Владислава Калитвинцева разорвать соглашение с черниговцами в одностороннем порядке.

Воспользовавшись тем, что ему не выплачивают зарплату, футболист покинул "северян" и в межсезонье подписал контракт с "Александрией". Теперь этим вопросом будут заниматься юридические службы двух клубов и УАФ.

По информации Meta-ratings.com.ua, Калитвинцев решил покинуть "Десну" и расторгнуть контракт после того, как сумма задолженности по заработной плате составила пять месяцев, а сумма дошла до 50 тысяч евро.

Напомним, что 10 января "Александрия" объявила о подписании пяти новых футболистов, среди которых был и Владислав Калитвинцев.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов)
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.01.2022 в 14:49
Лидеру команды должны 50к евро ,а Диме 400к,шо????
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+2
0
Artefact (Киев)
12.01.2022 в 14:16
Скорей всего умные головы юриспруденции решили посоветовать парню перенести практику хозяйственных отношений, где возможно вспомнить какая была когда-то задолженность на отношения по разрыву спортивного контракта с имеющейся на сегодня задолженностью Ню ню
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0
-2


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