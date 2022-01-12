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Названа сумма задолженности Десны перед Калитвинцевым
Именно по этой причине хавбек решил покинуть команду
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
Черниговская "Десна" планирует обжаловать решение полузащитника своей команды Владислава Калитвинцева разорвать соглашение с черниговцами в одностороннем порядке.
Воспользовавшись тем, что ему не выплачивают зарплату, футболист покинул "северян" и в межсезонье подписал контракт с "Александрией". Теперь этим вопросом будут заниматься юридические службы двух клубов и УАФ.
По информации Meta-ratings.com.ua, Калитвинцев решил покинуть "Десну" и расторгнуть контракт после того, как сумма задолженности по заработной плате составила пять месяцев, а сумма дошла до 50 тысяч евро.
Напомним, что 10 января "Александрия" объявила о подписании пяти новых футболистов, среди которых был и Владислав Калитвинцев.
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