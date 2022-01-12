Названа сумма задолженности Десны перед Калитвинцевым

Черниговская "Десна" планирует обжаловать решение полузащитника своей команды Владислава Калитвинцева разорвать соглашение с черниговцами в одностороннем порядке.

Воспользовавшись тем, что ему не выплачивают зарплату, футболист покинул "северян" и в межсезонье подписал контракт с "Александрией". Теперь этим вопросом будут заниматься юридические службы двух клубов и УАФ.

По информации Meta-ratings.com.ua, Калитвинцев решил покинуть "Десну" и расторгнуть контракт после того, как сумма задолженности по заработной плате составила пять месяцев, а сумма дошла до 50 тысяч евро.

Напомним, что 10 января "Александрия" объявила о подписании пяти новых футболистов, среди которых был и Владислав Калитвинцев.