Денисов: Winter Cup даст участникам возможность играть в матчах, где есть спортивный принцип

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов высказался о запуске турнира "Winter Cup 2022" , который состоится уже в феврале. Напомним, в этом соревновании примут участие "Металлист", "Полесье", "Черноморец" и "Верес".

"Впервые в истории мы делаем турнир с участием украинских клубов во время зимней паузы. Это турнир между командами Первой лиги и Премьер-лиги, но каждый сыграет с каждым, и сейчас невозможно сказать, кто этот турнир выиграет.

Когда мы создавали турнир, мы преследовали две цели. Во-первых, создать интересный продукт для наших болельщиков во время зимней паузы, чтобы ожидание старта Премьер-лиги и Первой лиги было не столь тяжелым. Во-вторых, это практика для украинских клубов, которые будут играть не просто контрольные встречи, а матчи, где присутствует спортивный принцип. Так что я думаю, что будет очень интересно.

Отдельно следует сказать о тех, кто примет участие в турнире. Я считаю, что "Металлист" Александра Ярославского не нуждается в представлении. Это амбициозный, масштабный проект, команда идет в Премьер-лигу. "Полесье" из Первой лиги получило нового владельца, Геннадий Буткевич вкладывает большие деньги, и вскоре, я уверен, эта команда тоже появится в УПЛ. "Черноморец", куда, к счастью одесских болельщиков, вернулся Роман Григорчук, это уже новый проект, и я уверен, что у них все будет хорошо. Очень интересно будет понаблюдать за "Черноморцем" даже сейчас, в это межсезонье. Ну и народный клуб "Верес", название которого говорит само за себя, является амбициозной и интересной командой.

Так что желаю всем интересного межсезонья и хорошего просмотра матчей на телеканалах "Футбол", — сказал Денисов.