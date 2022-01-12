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Денисов: Winter Cup даст участникам возможность играть в матчах, где есть спортивный принцип
Директор ТК Футбол рассказал о новом товарищеском турнире
Скриншот: ТК Футбол
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов высказался о
"Впервые в истории мы делаем турнир с участием украинских клубов во время зимней паузы. Это турнир между командами Первой лиги и Премьер-лиги, но каждый сыграет с каждым, и сейчас невозможно сказать, кто этот турнир выиграет.
Когда мы создавали турнир, мы преследовали две цели. Во-первых, создать интересный продукт для наших болельщиков во время зимней паузы, чтобы ожидание старта Премьер-лиги и Первой лиги было не столь тяжелым. Во-вторых, это практика для украинских клубов, которые будут играть не просто контрольные встречи, а матчи, где присутствует спортивный принцип. Так что я думаю, что будет очень интересно.
Отдельно следует сказать о тех, кто примет участие в турнире. Я считаю, что "Металлист" Александра Ярославского не нуждается в представлении. Это амбициозный, масштабный проект, команда идет в Премьер-лигу. "Полесье" из Первой лиги получило нового владельца, Геннадий Буткевич вкладывает большие деньги, и вскоре, я уверен, эта команда тоже появится в УПЛ. "Черноморец", куда, к счастью одесских болельщиков, вернулся Роман Григорчук, это уже новый проект, и я уверен, что у них все будет хорошо. Очень интересно будет понаблюдать за "Черноморцем" даже сейчас, в это межсезонье. Ну и народный клуб "Верес", название которого говорит само за себя, является амбициозной и интересной командой.
Так что желаю всем интересного межсезонья и хорошего просмотра матчей на телеканалах "Футбол", — сказал Денисов.
Напомним, что "Зимний кубок" начнется 3 февраля и продлится 10 дней. Местом проведения турнира станет турецкий Белек.
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