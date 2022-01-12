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Дело Калитвинцева. Юрист рассказал, в каких случаях футболист может разорвать контракт с клубом

Премьер-лига
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Кажется, нас ждет очередное долгое разбирательство

Дело Калитвинцева. Юрист рассказал, в каких случаях футболист может разорвать контракт с клубом

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Спортивный юрист Илья Скоропашкин поделился мнением о ситуации с Владиславом Калитвинцевым, который решил в одностороннем порядке разорвать контракт с "Десной" и заключил соглашение с "Александрией".

"Трудовые отношения в сфере футбола регулируются контрактом, который заключается на определенный срок и ограничивает футболиста в праве свободно сменить клуб. Если клуб нарушает свое обязательство по оплате труда, футболист имеет право досрочно расторгнуть контракт. При этом, сумма долга должна быть значительной (не менее 2-х месяцев), а футболист должен уведомить клуб и предоставить не менее 15 дней на выплату. Если в течение этого срока клуб не урегулировал вопрос с выплатой, контракт может быть досрочно расторгнут.

В то же время, если футболист расторгает контракт без достаточных оснований, к нему могут применяться дисциплинарные и финансовые санкции. Все помнят прецедентное дело Матузалема, когда игрок был присужден к выплате огромной суммы (около 12 миллионов евро) за досрочное расторжение контракта с "Шахтером".

Рассматривая такие споры, органы футбольного правосудия принимают во внимание все детали: системность выплат зарплаты, размер суммы долга на момент расторжения, соблюдение срока предварительного уведомления, реакция клуба на уведомление и т.п. Нарушение нормальных взаимоотношений и утрата доверия между сторонами также учитываются", - сказал Скоропашкин.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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