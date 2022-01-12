Львов больше не рассчитывает на бразильского легионера

16 января " Львов " отправится на зарубежный этап подготовки – в Турцию, где проведет восемь спаррингов.

В тренировочном лагере "Львова" отсутствует легионер Альваро, который сейчас находится на родине - в Бразилии.

По имеющейся информации, "Львов" ищет варианты с продажей полузащитника или с арендой в другой клуб.

В весенней части сезона Альваро провел за "горожан" 12 матчей.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ "Львов" 26 февраля сыграет в гостях с "Александрией".