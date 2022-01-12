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Львов больше не рассчитывает на бразильского легионера

Премьер-лига
(1 голосов)

Альваро будет подыскивать себе новый клуб

Львов больше не рассчитывает на бразильского легионера

Фото: FootBoom / Автор - Михаил Козелко

Новина українською

16 января "Львов" отправится на зарубежный этап подготовки – в Турцию, где проведет восемь спаррингов.

В тренировочном лагере "Львова" отсутствует легионер Альваро, который сейчас находится на родине - в Бразилии.

По имеющейся информации, "Львов" ищет варианты с продажей полузащитника или с арендой в другой клуб.

В весенней части сезона Альваро провел за "горожан" 12 матчей.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ "Львов" 26 февраля сыграет в гостях с "Александрией".

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В статье: ФК Львов Альваро
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
12.01.2022 в 20:06
Заря, Ворскла или СК-Днепр-1 - забирайте Один из толковых легионеров Львова, помог бы кому-то из ранее названных команд в чемпионате Украины
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.01.2022 в 19:51
А почему бы Львову не вылететь?
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