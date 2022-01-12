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Львов больше не рассчитывает на бразильского легионера
Альваро будет подыскивать себе новый клуб
Фото: FootBoom / Автор - Михаил Козелко
16 января "
В тренировочном лагере "Львова" отсутствует легионер Альваро, который сейчас находится на родине - в Бразилии.
По имеющейся информации, "Львов" ищет варианты с продажей полузащитника или с арендой в другой клуб.
В весенней части сезона Альваро провел за "горожан" 12 матчей.
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ "Львов" 26 февраля сыграет в гостях с "Александрией".
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