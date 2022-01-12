Шаран прибыл в Ужгород для подписания контракта с Минаем

Известный украинский специалист Владимир Шаран прибыл в Ужгород.

Там бывший наставник Александрии должен возглавить " Минай ".

На первое время специалиста поселили в отеле, но в ближайшее время должны подыскать отдельное жилье. Сегодня Владимир Шаран провел инспекцию местного стадиона "Минай-Арена".

Детали соглашения пока не разглашаются. Однако, как стало известно, речь идет о контракте до конца текущего сезона. Традиционного представления коуча в клубе не планируют. В пятницу состоится первая тренировка "Миная" под руководством Владимира Шарана.

Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, имея в своем активе 10 очков.