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Шаран прибыл в Ужгород для подписания контракта с Минаем
Кажется, дело уже решенное
ФК Александрия
Известный украинский специалист Владимир Шаран прибыл в Ужгород.
Там бывший наставник Александрии должен возглавить "
На первое время специалиста поселили в отеле, но в ближайшее время должны подыскать отдельное жилье. Сегодня Владимир Шаран провел инспекцию местного стадиона "Минай-Арена".
Детали соглашения пока не разглашаются. Однако, как стало известно, речь идет о контракте до конца текущего сезона. Традиционного представления коуча в клубе не планируют. В пятницу состоится первая тренировка "Миная" под руководством Владимира Шарана.
Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, имея в своем активе 10 очков.
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