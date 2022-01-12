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Шаран прибыл в Ужгород для подписания контракта с Минаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Кажется, дело уже решенное

Шаран прибыл в Ужгород для подписания контракта с Минаем

ФК Александрия

Новина українською

Известный украинский специалист Владимир Шаран прибыл в Ужгород.

Там бывший наставник Александрии должен возглавить "Минай".

На первое время специалиста поселили в отеле, но в ближайшее время должны подыскать отдельное жилье. Сегодня Владимир Шаран провел инспекцию местного стадиона "Минай-Арена".

Детали соглашения пока не разглашаются. Однако, как стало известно, речь идет о контракте до конца текущего сезона. Традиционного представления коуча в клубе не планируют. В пятницу состоится первая тренировка "Миная" под руководством Владимира Шарана.

Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, имея в своем активе 10 очков.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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