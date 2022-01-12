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Ярославский и Буткевич профинансируют проведение зимнего турнира от ТК Футбол
Президенты Металлиста и Полесья профинансируют необходимые организационные расходы и призовой фонд для команд
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Президент "Металлиста" Александр Ярославский и президент "Полесья" Геннадий Буткевич поддержали инициативу телеканалов "Футбол 1/2/3"
Группа DCH Ярославского и BGV Group Буткевича как официальные соревновательные партнеры профинансируют необходимые организационные расходы и призовой фонд для команд.
Александр Ярославский: "Я всегда готов поддержать любые начинания, которые идут на пользу украинскому футболу и украинским болельщикам. Не только Евро-2012 или Суперкубок, а все, что помогает повышать профессиональный уровень игроков и доставляет радость фанатам. И прекрасно, что по этому пути я встретил единомышленников. Что касается Winter Cup 2022, то это отличная идея, и "Металлист" будет бороться за победу в честной спортивной борьбе на радость харьковчанам".
Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").
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