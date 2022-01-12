  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярославский и Буткевич профинансируют проведение зимнего турнира от ТК Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярославский и Буткевич профинансируют проведение зимнего турнира от ТК Футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

Президенты Металлиста и Полесья профинансируют необходимые организационные расходы и призовой фонд для команд

Ярославский и Буткевич профинансируют проведение зимнего турнира от ТК Футбол

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский и президент "Полесья" Геннадий Буткевич поддержали инициативу телеканалов "Футбол 1/2/3" провести в зимнее межсезонье в Турции выставочный турнир Winter Cup 2022.

Группа DCH Ярославского и BGV Group Буткевича как официальные соревновательные партнеры профинансируют необходимые организационные расходы и призовой фонд для команд.

Александр Ярославский: "Я всегда готов поддержать любые начинания, которые идут на пользу украинскому футболу и украинским болельщикам. Не только Евро-2012 или Суперкубок, а все, что помогает повышать профессиональный уровень игроков и доставляет радость фанатам. И прекрасно, что по этому пути я встретил единомышленников. Что касается Winter Cup 2022, то это отличная идея, и "Металлист" будет бороться за победу в честной спортивной борьбе на радость харьковчанам".

Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский Телеканал Футбол1/2/3 Полесье (Житомир) Металлист (Харьков) Геннадий Буткевич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
12.01.2022 в 20:03
Ооо, я был прав, когда говорил, что Ярик проплатил этот пиар
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...