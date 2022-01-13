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Глеб Бухал покинул Александрию

Премьер-лига
(1 голосов)

Стороны прекратили сотрудничество

Глеб Бухал покинул Александрию

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" прекратила сотрудничество с защитником Глебом Бухалом.

Контракт с игроком расторгнут по взаимному согласию сторон.

За первую команду горожан защитник дебютировал в феврале 2018 года. Всего отыграл 37 матчей в чемпионате, забил 1 гол. Кроме этого, Глеб отыграл 4 матча в Кубке Украины и 4 поединка в Лиге Европы.

Напомним, что ранее "Александрия" объявила о подписании Артура Авагимяна, Богдана Билошевского, Дениса Костышина, Владислава Калитвинцева и Валерия Бондаренко.

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В статье: ФК Александрия Глеб Бухал
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (2)
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Roman Zett (Poltava)
13.01.2022 в 00:29
А если бы не бухал, то бы остался
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alex.belogubko (одесса)
13.01.2022 в 00:27
И куда дальше в Минай к Шарану
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