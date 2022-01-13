Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глеб Бухал покинул Александрию
Стороны прекратили сотрудничество
fco.com.ua
"
Контракт с игроком расторгнут по взаимному согласию сторон.
За первую команду горожан защитник дебютировал в феврале 2018 года. Всего отыграл 37 матчей в чемпионате, забил 1 гол. Кроме этого, Глеб отыграл 4 матча в Кубке Украины и 4 поединка в Лиге Европы.
Напомним, что ранее "Александрия" объявила о подписании Артура Авагимяна, Богдана Билошевского, Дениса Костышина, Владислава Калитвинцева и Валерия Бондаренко.
Популярное сейчас
- TMW: Шевченко и Дженоа ведут переговоры о расторжении контракта
- Динамо узнало соперников на первом сборе в Испании
- Полузащитник Мариуполя может продолжить карьеру в Заре - СМИ
- Александрия подписала пятерых топовых новичков
- В семье экс-капитана Зари - пополнение
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни