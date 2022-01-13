Глеб Бухал покинул Александрию

" Александрия " прекратила сотрудничество с защитником Глебом Бухалом.

Контракт с игроком расторгнут по взаимному согласию сторон.

За первую команду горожан защитник дебютировал в феврале 2018 года. Всего отыграл 37 матчей в чемпионате, забил 1 гол. Кроме этого, Глеб отыграл 4 матча в Кубке Украины и 4 поединка в Лиге Европы.

Напомним, что ранее "Александрия" объявила о подписании Артура Авагимяна, Богдана Билошевского, Дениса Костышина, Владислава Калитвинцева и Валерия Бондаренко.