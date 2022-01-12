Хацкевич: Конечно, Шахтеру выгодней играть четыре игры с Мариуполем, чем две

Бывший главный тренер " Динамо " Александр Хацкевич высказался о нынешней схеме проведения УПЛ с 16 участниками.

— Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин говорил, что УПЛ не готова к 16-ти клубам , из-за слабого чемпионата наши команды провалились в еврокубках. Как считаете, это ли причина невзрачного выступления наших клубов в Европе?

— Конечно, "Шахтеру" выгодней играть четыре игры с "Мариуполем", чем две. Не думаю, что причина неудачного выступления украинских команд в еврокубках — 16 команд в чемпионате Украины. "Динамо", "Шахтер" и "Заря" должны сами проанализировать свое выступление в еврокубках. В первую очередь, причина в самих командах, участвовавших в еврокубках, а не в чемпионате.

— Как вы считаете, 16 команд — оптимальный вариант для сегодняшней УПЛ?

— На сегодняшний момент для Украины — это самая оптимальная система. Хочется только, чтобы было больше конкурентных команд.