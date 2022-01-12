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Хацкевич: Конечно, Шахтеру выгодней играть четыре игры с Мариуполем, чем две

Премьер-лига
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Возвращаясь к спорам о формате первенстве

Хацкевич: Конечно, Шахтеру выгодней играть четыре игры с Мариуполем, чем две

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о нынешней схеме проведения УПЛ с 16 участниками.

— Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин говорил, что УПЛ не готова к 16-ти клубам, из-за слабого чемпионата наши команды провалились в еврокубках. Как считаете, это ли причина невзрачного выступления наших клубов в Европе?

— Конечно, "Шахтеру" выгодней играть четыре игры с "Мариуполем", чем две. Не думаю, что причина неудачного выступления украинских команд в еврокубках — 16 команд в чемпионате Украины. "Динамо", "Шахтер" и "Заря" должны сами проанализировать свое выступление в еврокубках. В первую очередь, причина в самих командах, участвовавших в еврокубках, а не в чемпионате.

— Как вы считаете, 16 команд — оптимальный вариант для сегодняшней УПЛ?

— На сегодняшний момент для Украины — это самая оптимальная система. Хочется только, чтобы было больше конкурентных команд.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Хацкевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
fanday

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