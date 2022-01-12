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Динамо, отпустив Смирного в Зарю, сохранило 50% прав на игрока
Киевляне получат 50% от суммы возможного последующего трансфера
fcdynamo.com
Сегодня, 12 января,
Луганчане подписали с игроком полноценный контракт на 3 года.
Чуть позже о трансфере объявило и "Динамо". При этом киевский клуб сообщил, что "Динамо" сохранило за собой 50% экономических прав на игрока.
Напомним, что последние несколько сезонов Смирный провел в арендах, выступая за "Колос" (в сезонах 2019/2020 и 2020/2021) и "Черноморец" (в текущем сезоне).
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