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Динамо, отпустив Смирного в Зарю, сохранило 50% прав на игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне получат 50% от суммы возможного последующего трансфера

Динамо, отпустив Смирного в Зарю, сохранило 50% прав на игрока

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 12 января, "Заря" официально объявила о подписании 23-летний центрального полузащитника "Динамо" Евгения Смирного.

Луганчане подписали с игроком полноценный контракт на 3 года.

Чуть позже о трансфере объявило и "Динамо". При этом киевский клуб сообщил, что "Динамо" сохранило за собой 50% экономических прав на игрока.

Напомним, что последние несколько сезонов Смирный провел в арендах, выступая за "Колос" (в сезонах 2019/2020 и 2020/2021) и "Черноморец" (в текущем сезоне).

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Евгений Смирный
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Комментарии (2)
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Viktor Ivanjvich
12.01.2022 в 21:43
если заиграеет заберем и посадим на лавку..........
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.01.2022 в 20:47
Понятное дело!)))))
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