Динамо, отпустив Смирного в Зарю, сохранило 50% прав на игрока

Сегодня, 12 января, "Заря" официально объявила о подписании 23-летний центрального полузащитника "Динамо" Евгения Смирного.

Луганчане подписали с игроком полноценный контракт на 3 года.

Чуть позже о трансфере объявило и "Динамо". При этом киевский клуб сообщил, что "Динамо" сохранило за собой 50% экономических прав на игрока.

Напомним, что последние несколько сезонов Смирный провел в арендах, выступая за "Колос" (в сезонах 2019/2020 и 2020/2021) и "Черноморец" (в текущем сезоне).