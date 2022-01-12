Директор Александрии: Хочется не меньше, чем Лигу Европы, а не Лигу конференций

Сразу в Лигу чемпионов, чего там. Уже были Колосы да Ворсклы, которые даже войти не смогли в Лигу конференций, сыграли безвольно и бездарно. А тут сразу "не хочу быть вольною царицею, хочу быть владычицею морскою".