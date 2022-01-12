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Директор Александрии: Хочется не меньше, чем Лигу Европы, а не Лигу конференций
Александрия намерена побороться за еврокубки
fco.com.ua
Генеральный директор "
"Мы попробовали еврокубки, нам теперь туда хочется однозначно. Как минимум для квалификационного раунда наш стадион подходит, но, конечно, нам хочется не меньше, чем Лигу Европы, а не Лигу конференций.
Хочется попасть в зону еврокубков", – сказал Китаев.
Напомним, что по итогам осенней части сезона Александрия занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от 4-й строчки на 10 очков.
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