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Директор Александрии: Хочется не меньше, чем Лигу Европы, а не Лигу конференций

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия намерена побороться за еврокубки

Директор Александрии: Хочется не меньше, чем Лигу Европы, а не Лигу конференций

fco.com.ua

Новина українською

Генеральный директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.

"Мы попробовали еврокубки, нам теперь туда хочется однозначно. Как минимум для квалификационного раунда наш стадион подходит, но, конечно, нам хочется не меньше, чем Лигу Европы, а не Лигу конференций.

Хочется попасть в зону еврокубков", – сказал Китаев.

Напомним, что по итогам осенней части сезона Александрия занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от 4-й строчки на 10 очков.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
12.01.2022 в 22:07
Сначала распетляйте подписание Калитвинцева , а потом о будущем думайте...
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0
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Дон Купер (Хмельницький)
12.01.2022 в 21:36
Потрібно було набирати очки в рейтинг коли грали в єврокубках. А зараз навіть ЛК не світить.
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0
-1
Mexxxxx (Просяная)
12.01.2022 в 21:24
Сразу в Лигу чемпионов, чего там. Уже были Колосы да Ворсклы, которые даже войти не смогли в Лигу конференций, сыграли безвольно и бездарно. А тут сразу "не хочу быть вольною царицею, хочу быть владычицею морскою".
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