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Днепр-1 летом подпишет защитника из Мариуполя

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сергей Чоботенко пойдет на повышение

Днепр-1 летом подпишет защитника из Мариуполя

fcmariupol.com

Новина українською

"Днепр-1" подпишет защитника Сергея Чоботенко, который сейчас играет за "Мариуполь".

Как сообщает "ТаТоТаке", Скорее всего, переход, состоится летом, когда у игрока закончится контракт с азовским клубом.

Днепровский клуб уже договорился с самим футболистом по данному вопросу.

Также сообщается, что "Днепр-1" очень близок к подписанию испанского нападающего Марка Гуаля. Ранее была информация, что днепряне сделали ему предложение.

Напомним, что ранее также сообщалось, что хавбек азовцев Дмитрий Мишнев перейдет в "Зарю".

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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lektor (Мариуполь)
12.01.2022 в 21:52
посиделки на кухни уже становятся информацией
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