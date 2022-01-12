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Днепр-1 летом подпишет защитника из Мариуполя
Сергей Чоботенко пойдет на повышение
fcmariupol.com
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Как сообщает "ТаТоТаке", Скорее всего, переход, состоится летом, когда у игрока закончится контракт с азовским клубом.
Днепровский клуб уже договорился с самим футболистом по данному вопросу.
Также сообщается, что "Днепр-1" очень близок к подписанию испанского нападающего Марка Гуаля. Ранее была информация, что днепряне сделали ему предложение.
Напомним, что ранее также сообщалось, что
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