Днепр-1 летом подпишет защитника из Мариуполя

" Днепр-1 " подпишет защитника Сергея Чоботенко, который сейчас играет за "Мариуполь".

Как сообщает "ТаТоТаке", Скорее всего, переход, состоится летом, когда у игрока закончится контракт с азовским клубом.

Днепровский клуб уже договорился с самим футболистом по данному вопросу.

Также сообщается, что "Днепр-1" очень близок к подписанию испанского нападающего Марка Гуаля. Ранее была информация, что днепряне сделали ему предложение.