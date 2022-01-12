  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Назар Волошин: Во мне есть что-то от Лукаса Моуры и немного от Неймара
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назар Волошин: Во мне есть что-то от Лукаса Моуры и немного от Неймара

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Интересное интервью 18-летнего вингера Динамо

Назар Волошин: Во мне есть что-то от Лукаса Моуры и немного от Неймара

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Вингер "Динамо" U-19 Назар Волошин принял участие в блиц-опросе, в ходе которого ответил на вопросы о футболе, и не только.

– Когда и где ты начал заниматься футболом? Когда ты понял, что талантлив?

– Я начал играть в футбол, когда мне было 5 лет за "Кремень" из Кременчуга. Еще полностью не осознал, что я талантлив.

– Кто ключевой персонаж на протяжении твоей карьеры?

– Вся моя семья поддерживала меня. Особенно мой дедушка.

– Кто для тебя образец для подражания?

– Неймар, Мбаппе и Мемфис Депай.

– Как бы ты описал свой стиль игры? Чей стиль игры больше всего похож на твой?

– Я думаю, что во мне есть что-то от Лукаса Моуры и немного от Неймара.

– Какие твои сильные стороны? Считаешь ли, что у тебя есть слабости?

– Моя сильная сторона – скорость. У меня есть слабости, но я над ними работаю.

– Как тебе пришла в голову идея праздновать голы в маске?

– Мы купили маски на Хэллоуин, и перед игрой с "Барсой" нам пришла в голову идея отпраздновать таким образом. Со временем это стало трендом.

– Ты сыграл ключевую роль в квалификации сборной Украины U-19 в элитный раунд Евро. Какие ощущения?

– Всегда приятно играть за сборную. Счастлив, что у меня вышло сделать свой вклад. Надеюсь, мы добьемся успеха.

– Назови лучшего игрока, с которым и против которого ты когда-либо играл.

– Лучший игрок, с которым я играл – это Николай Шапаренко. Лучший оппонент – Мамин Саньянг из "Баварии". Мне очень нравится этот футболист. Мы хорошо друг друга знаем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Назар Волошин
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
TalenteDor

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...