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Назар Волошин: Во мне есть что-то от Лукаса Моуры и немного от Неймара
Интересное интервью 18-летнего вингера Динамо
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Вингер "
– Когда и где ты начал заниматься футболом? Когда ты понял, что талантлив?
– Я начал играть в футбол, когда мне было 5 лет за "Кремень" из Кременчуга. Еще полностью не осознал, что я талантлив.
– Кто ключевой персонаж на протяжении твоей карьеры?
– Вся моя семья поддерживала меня. Особенно мой дедушка.
– Кто для тебя образец для подражания?
– Неймар, Мбаппе и Мемфис Депай.
– Как бы ты описал свой стиль игры? Чей стиль игры больше всего похож на твой?
– Я думаю, что во мне есть что-то от Лукаса Моуры и немного от Неймара.
– Какие твои сильные стороны? Считаешь ли, что у тебя есть слабости?
– Моя сильная сторона – скорость. У меня есть слабости, но я над ними работаю.
– Как тебе пришла в голову идея праздновать голы в маске?
– Мы купили маски на Хэллоуин, и перед игрой с "Барсой" нам пришла в голову идея отпраздновать таким образом. Со временем это стало трендом.
– Ты сыграл ключевую роль в квалификации сборной Украины U-19 в элитный раунд Евро. Какие ощущения?
– Всегда приятно играть за сборную. Счастлив, что у меня вышло сделать свой вклад. Надеюсь, мы добьемся успеха.
– Назови лучшего игрока, с которым и против которого ты когда-либо играл.
– Лучший игрок, с которым я играл – это Николай Шапаренко. Лучший оппонент – Мамин Саньянг из "Баварии". Мне очень нравится этот футболист. Мы хорошо друг друга знаем.
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