Назар Волошин: Во мне есть что-то от Лукаса Моуры и немного от Неймара

Вингер " Динамо " U-19 Назар Волошин принял участие в блиц-опросе, в ходе которого ответил на вопросы о футболе, и не только.

– Когда и где ты начал заниматься футболом? Когда ты понял, что талантлив?

– Я начал играть в футбол, когда мне было 5 лет за "Кремень" из Кременчуга. Еще полностью не осознал, что я талантлив.

– Кто ключевой персонаж на протяжении твоей карьеры?

– Вся моя семья поддерживала меня. Особенно мой дедушка.

– Кто для тебя образец для подражания?

– Неймар, Мбаппе и Мемфис Депай.

– Как бы ты описал свой стиль игры? Чей стиль игры больше всего похож на твой?

– Я думаю, что во мне есть что-то от Лукаса Моуры и немного от Неймара.

– Какие твои сильные стороны? Считаешь ли, что у тебя есть слабости?

– Моя сильная сторона – скорость. У меня есть слабости, но я над ними работаю.

– Как тебе пришла в голову идея праздновать голы в маске?

– Мы купили маски на Хэллоуин, и перед игрой с "Барсой" нам пришла в голову идея отпраздновать таким образом. Со временем это стало трендом.

– Ты сыграл ключевую роль в квалификации сборной Украины U-19 в элитный раунд Евро. Какие ощущения?

– Всегда приятно играть за сборную. Счастлив, что у меня вышло сделать свой вклад. Надеюсь, мы добьемся успеха.

– Назови лучшего игрока, с которым и против которого ты когда-либо играл.

– Лучший игрок, с которым я играл – это Николай Шапаренко. Лучший оппонент – Мамин Саньянг из "Баварии". Мне очень нравится этот футболист. Мы хорошо друг друга знаем.