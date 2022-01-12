С прицелом на УПЛ. В Новой Каховке реконструируют стадион, на котором будут играть Таврия и Энергия

Депутат херсонского областного совета Эдуард Репилевский рассказал о планах по реконструкции стадиона "Энергия" в Новой Каховке, на которой будут проводить свои матчи симферопольская " Таврия " и "Энергия".

"Будет полная реконструкция административного здания, где находятся раздевалки, ВИП-ложа, ложа прессы. Все согласно нормативным документам. Все зрительские места будут перебраны, реконструированы, сделаны под навесы. Беговые дорожки будут приведены в норму. Газон по проекту будет сделан под УПЛ – с подогревом, автоматическим поливом, всем. Эти планы будут выполнены, чтобы болельщики были на стадионе, чтобы были красивые игры – не только по футболу, но и по легкой атлетике, баскетболу, боксу, кикбоксингу. Чтобы стадион работал в полном объеме. И чтобы, самое главное, это было для людей", - сказал Репилевский.

Напомним, что ранее "Таврия" заявляла о желании реконструировать "Энергию" за средства госбюджета .

Крымский клуб базируется в Херсонской области и сейчас проводит свои домашние матчи на стадионе "Марьяновский" в селе Марьяновка Каховского района. Осеннюю часть сезона "Таврия" завершила на 5-м месте в группе Б Второй лиги, имея в своем активе 33 очка.