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С прицелом на УПЛ. В Новой Каховке реконструируют стадион, на котором будут играть Таврия и Энергия

Премьер-лига
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План реконструкции уже утвержден

С прицелом на УПЛ. В Новой Каховке реконструируют стадион, на котором будут играть Таврия и Энергия

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Депутат херсонского областного совета Эдуард Репилевский рассказал о планах по реконструкции стадиона "Энергия" в Новой Каховке, на которой будут проводить свои матчи симферопольская "Таврия" и "Энергия".

"Будет полная реконструкция административного здания, где находятся раздевалки, ВИП-ложа, ложа прессы. Все согласно нормативным документам.

Все зрительские места будут перебраны, реконструированы, сделаны под навесы. Беговые дорожки будут приведены в норму.

Газон по проекту будет сделан под УПЛ – с подогревом, автоматическим поливом, всем.

Эти планы будут выполнены, чтобы болельщики были на стадионе, чтобы были красивые игры – не только по футболу, но и по легкой атлетике, баскетболу, боксу, кикбоксингу. Чтобы стадион работал в полном объеме.

И чтобы, самое главное, это было для людей", - сказал Репилевский.

Напомним, что ранее "Таврия" заявляла о желании реконструировать "Энергию" за средства госбюджета.

Крымский клуб базируется в Херсонской области и сейчас проводит свои домашние матчи на стадионе "Марьяновский" в селе Марьяновка Каховского района. Осеннюю часть сезона "Таврия" завершила на 5-м месте в группе Б Второй лиги, имея в своем активе 33 очка.

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В статье: Энергия (Новая Каховка) Таврия (Симферополь)
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