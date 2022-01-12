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С прицелом на УПЛ. В Новой Каховке реконструируют стадион, на котором будут играть Таврия и Энергия
План реконструкции уже утвержден
Википедия
Депутат херсонского областного совета Эдуард Репилевский рассказал о планах по реконструкции стадиона "Энергия" в Новой Каховке, на которой будут проводить свои матчи симферопольская "
"Будет полная реконструкция административного здания, где находятся раздевалки, ВИП-ложа, ложа прессы. Все согласно нормативным документам.
Все зрительские места будут перебраны, реконструированы, сделаны под навесы. Беговые дорожки будут приведены в норму.
Газон по проекту будет сделан под УПЛ – с подогревом, автоматическим поливом, всем.
Эти планы будут выполнены, чтобы болельщики были на стадионе, чтобы были красивые игры – не только по футболу, но и по легкой атлетике, баскетболу, боксу, кикбоксингу. Чтобы стадион работал в полном объеме.
И чтобы, самое главное, это было для людей", - сказал Репилевский.
Напомним, что ранее "Таврия" заявляла о желании
Крымский клуб базируется в Херсонской области и сейчас проводит свои домашние матчи на стадионе "Марьяновский" в селе Марьяновка Каховского района. Осеннюю часть сезона "Таврия" завершила на 5-м месте в группе Б Второй лиги, имея в своем активе 33 очка.
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