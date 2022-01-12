Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 прекратил сотрудничество с Голодюком
Опытный хавбек покинул харьковский клуб
metalist1925.com
"
Голодюк стал игроком "Металлиста 1925" год назад.
За это время опытный полузащитник помог команде выйти из Первой лиги в УПЛ и дебютировать на новом для себя уровне.
В этом сезоне в составе харьковской команды Голодюк сыграл 14 поединков (12 в УПЛ и 2 матча в Кубке Украины), в которых он забил 1 гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
Популярное сейчас
- Ярославский и Буткевич профинансируют проведение зимнего турнира от ТК Футбол
- В матче Кубка Африки судья давал финальный свисток на 85 и 89 минутах
- Корри Сандерс – воин из ЮАР, который изменил жизнь братьев Кличко
- Названа сумма задолженности Десны перед Калитвинцевым
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...