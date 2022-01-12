Металлист 1925 прекратил сотрудничество с Голодюком

" Металлист 1925 " прекратил сотрудничество с 34-летним полузащитником Олегом Голодюком.

Голодюк стал игроком "Металлиста 1925" год назад.

За это время опытный полузащитник помог команде выйти из Первой лиги в УПЛ и дебютировать на новом для себя уровне.

В этом сезоне в составе харьковской команды Голодюк сыграл 14 поединков (12 в УПЛ и 2 матча в Кубке Украины), в которых он забил 1 гол.