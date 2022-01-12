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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с Голодюком

Премьер-лига
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Опытный хавбек покинул харьковский клуб

Металлист 1925 прекратил сотрудничество с Голодюком

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с 34-летним полузащитником Олегом Голодюком.

Голодюк стал игроком "Металлиста 1925" год назад.

За это время опытный полузащитник помог команде выйти из Первой лиги в УПЛ и дебютировать на новом для себя уровне.

В этом сезоне в составе харьковской команды Голодюк сыграл 14 поединков (12 в УПЛ и 2 матча в Кубке Украины), в которых он забил 1 гол.

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В статье: Олег Голодюк Металлист 1925 (Харьков)
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